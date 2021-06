David De Gea incertain de son avenir à Manchester United

David De Gea est toujours dans l’ignorance de son avenir à Manchester United, ont déclaré des sources à ESPN.

De Gea a partagé le poste de gardien de United avec Dean Henderson la saison dernière et même s’il a commencé la défaite finale de la Ligue Europa contre Villarreal, l’international espagnol n’a été sélectionné que pour deux des 12 derniers matchs de Premier League.

Le joueur de 30 ans a encore deux ans et une option sur le contrat de 375 000 £ par semaine qu’il a signé en septembre 2019 et des sources ont déclaré à ESPN qu’il restait désireux de jouer régulièrement au plus haut niveau.

Il n’a pas encore été informé par le manager Ole Gunnar Solskjaer des plans du Norvégien pour ses gardiens la saison prochaine et, dans l’état actuel des choses, a l’intention de retourner à Old Trafford après le Championnat d’Europe pour se battre pour sa place.

De Gea est sur le point de chercher des pourparlers avec Solskjaer avant le début de la nouvelle saison, mais des sources ont déclaré à ESPN qu’il ne chercherait à s’éloigner que si Henderson était confirmé comme le numéro 1 préféré de Solskjaer.

United reste sur la bonne voie pour signer l’ancien diplômé de l’académie Tom Heaton, 35 ans, en transfert gratuit cet été.

Heaton, qui compte trois sélections en Angleterre, a quitté Aston Villa à la fin de la saison et devrait revenir à Old Trafford après son départ en 2010. United reste également en pourparlers avec le gardien Lee Grant.

L’accord de Grant doit expirer le 30 juin, mais l’homme de 38 ans a une offre pour prolonger son séjour. Il a fait deux apparitions en équipe première depuis son arrivée de Stoke en 2018.