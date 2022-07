David De Gea fatigué des récompenses de Man United après de mauvaises saisons

PERTH, Australie — David De Gea a déclaré qu’il en avait assez de remporter le prix du joueur de l’année de Manchester United à chaque fois que l’équipe connaît une mauvaise saison.

De Gea a remporté le prix Sir Matt Busby à quatre reprises, dont trois consécutivement entre 2014 et 2016.

Jose Mourinho a déclaré pendant son mandat à Old Trafford que lorsqu’un gardien de but remporte le prix, c’est un signe que l’équipe n’a pas joué et De Gea a admis qu’il serait heureux s’il ne récupérait plus jamais le trophée.

“Oui, je suis totalement d’accord”, a déclaré De Gea, interrogé sur les commentaires de Mourinho.

“C’est bien pour moi, bien sûr, j’adore gagner des trophées mais je suis totalement d’accord avec ce qu’il a dit. Ça doit être un attaquant, un milieu de terrain, c’est ce qui se passe mais c’est sûr que cette saison ça va être un autre joueur ou attaquant, c’est sûr .”

De Gea devrait entamer sa 12e saison à Old Trafford, mais pendant cette période, il n’a remporté qu’un seul titre de Premier League, une FA Cup, une Coupe de la Ligue et la Ligue Europa.

David De Gea a fait 486 apparitions pour Manchester United depuis son arrivée en 2011. Ash Donelon/Manchester United

Si une proposition de transfert au Real Madrid n’avait pas abouti à la date limite en 2015, il aurait fait partie d’une équipe qui a depuis remporté trois titres de la Liga et quatre ligues des champions, mais le joueur de 31 ans insiste sur le fait qu’il n’a aucun regret à propos de manquer un déménagement au Bernabeu.

“Gagner ou ne pas gagner, le simple fait d’être dans ce club signifie plus que gagner des trophées”, a-t-il déclaré.

“Bien sûr, nous voulons gagner, nous voulons toujours gagner, mais représenter ce club est plus grand que n’importe quel trophée.

LES PREMIERS MATCHS DE MAN UNITED 7 août Brighton (H) 13 août Brentford (A) 22 août Liverpool (H) 27 août Southampton (A) 1er septembre Leicester (A) 4 septembre Arsenal (H)

“Je pense juste à Manchester. C’est ma maison. Je me sens très bien ici. C’est un privilège, c’est un honneur d’être ici dans ce club. C’est l’une des meilleures choses de ma vie de faire partie de ce club. “

De Gea a encore un an sur son contrat avec l’option d’une autre saison qui pourrait le garder à United jusqu’en 2024.

Il n’a pas encore ouvert de négociations sur un nouvel accord mais dit qu’il serait heureux de rester jusqu’à la fin de sa carrière.

“Je n’ai encore parlé avec personne mais je serais vraiment heureux d’être ici aussi longtemps qu’ils le souhaitent parce que je veux être ici pendant plus d’années”, a-t-il ajouté.

“S’ils me laissent rester ici, je resterai ici, c’est sûr. Je suis vraiment à l’aise, vraiment heureux et j’espère qu’avant de partir, nous pourrons gagner quelque chose.”