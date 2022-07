David de Gea envoie un message aux coéquipiers de Manchester United

David de Gea a envoyé un message à ses coéquipiers de Manchester United avant la nouvelle campagne.

Man United a connu l’une de ses pires saisons de son histoire la saison dernière.

Les Diables Rouges ont terminé 6e en Premier League avec leur total de points le plus bas jamais enregistré.

Ils ont été éliminés de la FA Cup par Middlesbrough, n’ont pas atteint la finale de la Coupe de la Ligue et ont été évincés de la Ligue des champions en huitièmes de finale.

Maintenant cependant, à moins d’un mois de 2022/23, David de Gea a envoyé un message à ses coéquipiers United, déclarant que beaucoup de choses doivent changer :

“Je pense que beaucoup de choses doivent changer”, a déclaré De Gea. “Je pense que nous étions vraiment mauvais la saison dernière, nous avons vraiment mal joué, pour être honnête, mais nous nous améliorons vraiment (sous) le nouveau manager.

« Les choses se passent très bien, nous travaillons très dur en équipe, c’est le plus important. Voyons voir. Allez-y au jour le jour, essayez de travailler aussi dur que possible et essayez de vous améliorer.

De Gea a également donné un aperçu de ce que c’est que de travailler sous Erik ten Hag :

“Nous nous améliorons vraiment, le nouveau manager, les choses vont très bien, nous travaillons très dur en équipe, c’est la chose la plus importante. Voyons voir. Allez-y au jour le jour, essayez de travailler aussi dur que possible et essayez de vous améliorer », a-t-il déclaré.

“Il est très intense, tout ce qu’il dit est entièrement concentré, à 100%, juste à l’entraînement, il apporte de nouvelles choses, de nouvelles pensées, donc nous devons nous adapter à lui. Mais nous montrons déjà dans ces trois matchs que nous pressons haut, nous avons gagné le ballon, nous voulons garder le ballon, dicter, nous voulons mener le match. Je pense donc que nous nous en sortons bien, nous travaillons très dur.

