David De Gea de Manchester United remporte le Golden Glove après une 16e clean sheet

Le gardien de but de Manchester United, David De Gea, a remporté le prix Golden Glove de la Premier League après sa 16e feuille blanche de la saison samedi.

De Gea et United ont blanchi les Wolves lors d’une victoire 2-0 contre l’équipe de Julen Lopetegui à Old Trafford et cela a vu le gardien espagnol enregistrer sa 16e feuille blanche dans la compétition cette saison.

Alisson, Nick Pope et Aaron Ramsdale sont tous sur 13, avec trois matchs à jouer pour chacun de Liverpool, Newcastle et Arsenal en 2022-23.

Donc, n’importe lequel de ceux-ci pourrait potentiellement égaler De Gea, mais l’ancien gardien de but de l’Atletico Madrid a également trois matches supplémentaires pour ajouter une feuille blanche de plus qui le verrait remporter le prix.

De Gea est à Old Trafford depuis 2011 et devrait signer un nouveau contrat avec l’équipe d’Erik ten Hag cet été.

L’ancien international espagnol avait précédemment remporté le Golden Glove en 2017-18, lorsqu’il avait enregistré 18 clean sheets pour Manchester United.

L’ancien gardien de but de Chelsea Petr Cech et l’ancien gardien de but de Manchester City Joe Hart ont chacun remporté le prix à quatre reprises.