David de Gea confirme la sortie de Manchester United après 12 saisons

David de Gea a annoncé qu’il avait officiellement quitté Manchester United. Le gardien de but était déjà arrivé chez les Red Devils en provenance de l’Atletico Madrid en 2011. Il a participé à plus de 500 matches au total pour le club et a remporté cinq trophées majeurs, dont le titre de Premier League 2012/13.

Keeper publie une déclaration sincère sur les réseaux sociaux

« Je voulais juste envoyer ce message d’adieu à tous les supporters de Manchester United », De Gea a écrit sur son compte Twitter officiel.

« Je voudrais exprimer ma gratitude et mon appréciation inébranlables pour l’amour des 12 dernières années. Nous avons accompli beaucoup de choses depuis que mon cher Sir Alex Ferguson m’a amené à ce clubrifier.

« Je ressentais une fierté incroyable à chaque fois que j’enfilais ce maillot, diriger l’équipe, représenter cette institution, le plus grand club du monde était un honneur réservé à quelques footballeurs chanceux. Cela a été une période inoubliable et couronnée de succès depuis que je suis ici. Je ne pensais pas qu’en quittant Madrid en tant que jeune garçon, nous réaliserions ce que nous avons fait ensemble.

« Maintenant, c’est le bon moment pour entreprendre un nouveau défi, me pousser à nouveau dans un nouvel environnement », a poursuivi le gardien. « Manchester sera toujours dans mon cœur, Manchester m’a façonné et ne me quittera jamais. »

De Gea et United auraient convenu d’un nouveau contrat réduit pour garder l’international espagnol avec l’équipe. Cependant, les dirigeants du club auraient renié l’accord et voulaient que le gardien baisse encore plus ses revendications salariales. De Gea récoltait auparavant environ 475 000 $ par semaine lors de son dernier contrat avec le club.

United s’apprête à remplacer David de Gea par Andre Onana

Avec le départ de De Gea, United a tourné son attention vers Andre Onana de l’Inter Milan. Bien qu’il n’ait signé que pour l’équipe italienne l’été dernier, l’Inter serait prêt à vendre les gardiens de but. Onana a précédemment rejoint les Nerazzurri en tant qu’agent libre.

L’expert en transfert de football Fabrizio Romano a déclaré que les deux équipes étaient proches d’un accord. Onana a déjà convenu de conditions personnelles avec United et le club de Premier League est sur le point de soumettre son offre finale à l’Inter. L’accord devrait être de l’ordre de 60 millions de dollars.

Crédit photo : IMAGO / PA Images