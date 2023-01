David de Gea confiant que les pourparlers sur le contrat de Man United se termineront de la “bonne manière”

Le gardien de but de Manchester United, David de Gea, a déclaré qu’il était convaincu que son contrat avec le club se terminerait “dans le bon sens”.

Le contrat de De Gea à Old Trafford doit expirer à la fin de la saison, et United a la possibilité de le prolonger d’un an. Des sources ont déclaré à ESPN que le club avait plutôt choisi d’entamer des négociations sur un accord plus long.

Cependant, si de nouvelles conditions ne sont pas convenues et que United ne déclenche pas sa prolongation, De Gea pourrait partir gratuitement cet été, bien que le joueur de 32 ans ait déclaré qu’il prévoyait de rester.

“Je suis très détendu”, a déclaré De Gea après la victoire 3-0 contre Bournemouth mardi.

“Je me concentre uniquement sur l’entraînement, je fais du mieux que je peux. Mais, c’est sûr, ça va se terminer dans le bon sens.”

De Gea a fait plus de 500 apparitions pour United depuis son arrivée de l’Atletico Madrid en 2011.

Des sources ont déclaré à ESPN que United était en pourparlers sur un accord avec Jack Butland pour fournir une sauvegarde à De Gea, Martin Dubravka étant retourné à Newcastle United après que son prêt d’une saison ait été écourté.

Ten Hag tient à renforcer son département de gardien de but en janvier, mais De Gea reste son numéro 1 et le gardien de but a déclaré qu’il souhaitait rester au club pour le reste de sa carrière.

“Je l’espère”, a-t-il ajouté. “Je disais que c’est mon club. Je suis ici depuis de très nombreuses années et c’est un immense honneur d’être ici et je suis si heureux ici.”

De Gea a gardé une troisième feuille blanche consécutive lors de la victoire contre Bournemouth et a ensuite été félicité par Ten Hag après une série d’arrêts en seconde période.

United n’a pas encaissé de but en Premier League à Old Trafford depuis septembre et n’a pas perdu un match de championnat à domicile depuis le premier jour de la saison.

“C’est comme ça que ça devrait être de venir ici”, a déclaré De Gea.

“Cela devrait être un endroit difficile pour les équipes, voyons à l’avenir. Nous jouons très bien, nous devons garder l’élan autant que nous le pouvons et préparer chaque match comme une finale et bien récupérer. Nous devons vraiment récupérer bien parce que nous jouons beaucoup de jeux [this month].”