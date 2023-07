David de Gea annonce qu’il quitte Manchester United après 12 saisons

Le gardien vétéran David de Gea a annoncé qu’il quittait Manchester United en tant qu’agent libre après 12 saisons à Old Trafford.

Le contrat du joueur de 32 ans avec United a expiré fin juin, aucun nouvel accord n’ayant été conclu malgré les pourparlers qui ont eu lieu tout au long de la saison.

De Gea a rejoint United depuis l’Atletico Madrid en 2011 et a fait 545 apparitions pour le première ligue club qui comprenait 190 draps propres – les deux records du club pour un gardien.

Dans un message sur les réseaux sociaux samedi, De Gea a remercié les fans de United pour leur soutien mais a déclaré: « Maintenant, c’est le bon moment pour relever un nouveau défi, pour me pousser à nouveau dans un nouvel environnement. »

Sur son site internet, United a dit « Merci David » et l’a qualifié de « batteur de records ». Il a déclaré que De Gea « a obtenu une série de trophées et de distinctions personnelles pour consolider sa place en tant que l’un des plus grands gardiens de but de l’histoire du club ».

Lorsque le contrat de De Gea a expiré vendredi dernier, United a déclaré qu’il restait en pourparlers avec le gardien espagnol qui a remporté la Premier League, la FA Cup, la Ligue Europa et deux Coupes de la Ligue avec le club.

Cela faisait suite à des informations selon lesquelles De Gea avait signé une prolongation de contrat uniquement pour que le club retire cette offre et revienne avec des conditions réduites.

United a été lié à un déménagement pour le gardien de l’Inter Milan Andre Onana.

« Je voudrais exprimer ma gratitude et mon appréciation inébranlables pour l’amour des 12 dernières années », a écrit De Gea. « Nous avons accompli beaucoup de choses depuis que mon cher Sir Alex Ferguson m’a amené dans ce club. »

Il a ajouté: « Manchester sera toujours dans mon cœur, Manchester m’a façonné et ne me quittera jamais. Nous avons tout vu. »

Le manager de United, Erik ten Hag, a rendu hommage au départ de De Gea, qui a remporté le gant d’or de la Premier League la saison dernière.

« Il faut beaucoup de qualité et de caractère pour atteindre le niveau de ne serait-ce que jouer un match pour Manchester United », a déclaré Ten Hag. « Le faire 545 fois en 12 ans est une réalisation spéciale, en particulier au poste de gardien de but où chaque match vous met sous les projecteurs.

« Avoir remporté le prix du joueur de l’année de la part des fans et de ses coéquipiers, chacun à quatre reprises, montre le niveau de ses performances et il restera toujours dans les mémoires comme l’un des meilleurs gardiens de but de l’histoire du club. »

Reportage de l’Associated Press.

