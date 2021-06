David Davis prévient que les réductions de l’aide à l’étranger «moralement dévastatrices» «tueront des gens» alors que le Premier ministre se prépare à une rébellion majeure des conservateurs

Boris Johnson risque de perdre « une énorme influence » sur la scène mondiale avec des réductions moralement « dévastatrices » de l’aide à l’étranger qui entraîneront des décès évitables, a affirmé un haut député conservateur.

Dans des commentaires avant une éventuelle confrontation sur la question des réductions de l’aide plus tard dans la journée, l’ancien ministre du cabinet David Davis a également insisté sur le fait qu’il était « à peu près sûr » que les rebelles avaient le nombre requis pour anéantir la majorité des 80 sièges du Premier ministre.

Cela survient après que des dizaines de députés conservateurs – dont l’ancienne Premier ministre Theresa May – ont menacé le gouvernement de sa première défaite depuis les élections de 2019, alors qu’ils soutenaient un amendement visant à rétablir l’engagement de la Grande-Bretagne à consacrer 0,7% du revenu national brut à l’aide de janvier 2020.

Dirigés par l’ancien whip en chef conservateur, Andrew Mitchell, les rebelles cherchent à ajouter un amendement à l’Advanced Research and Invention Agency (Aria) – un projet de loi qui établit une nouvelle agence de recherche «à haut risque et à haute récompense» soutenue par £ 800 millions pour explorer de nouvelles idées.

Il appartiendra au président Sir Lindsay Hoyle de décider si l’amendement est dans la portée et est sélectionné pour examen lorsque le projet de loi sera renvoyé à la Chambre des communes pour un examen plus approfondi plus tard lundi.

Les ministres du gouvernement ont précédemment blâmé les turbulences économiques causées par la pandémie de Covid-19 pour la décision à l’automne dernier de rompre l’engagement du manifeste conservateur et de réduire les dépenses d’aide à 0,5% – pour un montant estimé à 4 milliards de livres sterling.

Ils ont également insisté sur le fait que la mesure n’est que « temporaire », mais ont refusé à plusieurs reprises de tester le soutien à la coupe aux Communes et ont également résisté aux appels à définir un calendrier pour le rétablissement des fonds.

S’exprimant avant un rassemblement de dirigeants mondiaux lors du sommet annuel du G7, qui se tiendra au Royaume-Uni plus tard cette semaine, M. Davis a déclaré BBC Radio 4 aujourd’hui programme : « Nous sommes uniques dans le G7 — aucun autre pays du G7 ne réduit l’aide de cette manière.

« Cela va avoir des conséquences dévastatrices à travers le monde. Je suis historiquement un critique des dépenses d’aide, mais le faire de cette façon est vraiment si nocif. »

L’ancien secrétaire du Brexit a poursuivi : « Nous gaspillons une énorme influence, en particulier en Afrique où il y a une grande bataille idéologique avec la Chine. Mais ceci, moralement, est une chose dévastatrice pour nous d’avoir fait.

« Si ça [the government] voulait le faire, aurait dû le présenter à la Chambre des communes et le dire dans notre manifeste, mais la contrainte à laquelle nous sommes confrontés maintenant signifie que nous devons le faire, alors demandez à la Chambre de l’approuver.

«Ce n’est pas le cas. La raison pour laquelle cela n’a pas été le cas, c’est que la majorité de la Chambre n’est pas d’accord. C’est ce que nous allons voir aujourd’hui si nous obtenons le vote. Je crains que ce soit franchement à mon avis une position moralement médiocre pour le gouvernement ».

Se référant aux énormes coupes dans les projets d’approvisionnement en eau et d’assainissement à l’étranger à la suite de la baisse globale des dépenses d’aide, M. Davis a déclaré : . «

Lorsqu’on lui a demandé s’il aimerait voir les coupes inversées – plutôt que les engagements de financement restitués l’année prochaine – il a répondu : « Cette année, je regarderais et je dirais que vous devez juste examiner de très près les dommages que vous subissez. Faire. Si vous voulez tuer des gens avec cela, ce qui, je pense, sera le résultat dans de nombreux domaines, nous devons les inverser immédiatement. »

La semaine dernière, M. Mitchell, qui dirige la rébellion, a déclaré Nouvelles du ciel cette « bien plus de 100 000 personnes – qui était l’estimation initiale – de décès évitables auront lieu à la suite de ces terribles coupures ».

La ministre de la Justice Lucy Frazer a insisté lundi sur le fait que les réductions de l’aide à l’étranger seront une mesure temporaire, déclarant : « Même sans les 0,7% cette année, nous investirons 10 milliards de livres sterling et c’est vraiment important, mais nous sommes au milieu d’un pandémie.

« Ce que nous avons dit, c’est bien sûr que l’aide internationale doit être dépensée, mais nous allons temporairement cesser les 0,7% et les ramener lorsque les circonstances fiscales le permettront », a-t-elle déclaré. Nouvelles du ciel.

Dans une interview séparée sur Horaires Radio, elle a ajouté : « La pandémie nous a obligés à prendre des décisions difficiles et c’est pourquoi nous avons dit que nous réduirons temporairement le montant que nous dépenserons. Il est dit dans la loi que nous nous engageons à 0,7 %, mais cela peut varier si les circonstances fiscales ou économiques le suggèrent, et c’est dans cette situation que nous nous trouvons.

« Dans la législation actuelle, il est déjà dit que 0,7% n’est pas un engagement si la fiscalité ou les circonstances changent. »