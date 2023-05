David Davis attaque le projet de loi anti-manifestation «mal défini» du parti conservateur après les arrestations pour couronnement

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Un haut responsable conservateur a attaqué le propre projet de loi anti-manifestation de son parti comme «trop grossier» et «mal défini» après que la police a subi des réactions négatives à propos de son utilisation pour arrêter les manifestants du couronnement.

L’ancien ministre David Davis a déclaré que l’arrestation de six manifestants, dont Graham Smith directeur général du groupe anti-monarchie République était un exemple des lacunes du projet de loi.

M. Davis a été le seul député conservateur à s’opposer à la loi sur l’ordre public du gouvernement, qui confère à la police de nouveaux pouvoirs pour mettre fin aux manifestations avant qu’elles ne se produisent en abaissant la barre des « perturbations graves ».

Le projet de loi, qui a été mis en œuvre quelques jours seulement avant le couronnement, interdit également la marche lente et peut entraîner une peine de six mois de prison pour les militants qui utilisent des tactiques pour « verrouiller » les bâtiments.

M. Davis a déclaré à l’émission Today de la BBC Radio 4 que la police avait un «travail très difficile» avec des événements majeurs tels que le couronnement averti: «Ils doivent le surveiller en vue des droits démocratiques ainsi que pour s’assurer que les jours ne sont pas gâchés.

« La police et le ministère de l’Intérieur doivent comprendre exactement comment ils protègent nos droits démocratiques tout en protégeant la journée de milliers de personnes. »

M. Davis a appelé la commission restreinte des affaires intérieures du Parlement à faire appel à des chefs de police pour recueillir des preuves sur la manière d’appliquer la loi sur l’ordre public. Il a déclaré que le projet de loi était «défini de manière très large» et a appelé à un ensemble centralisé de lignes directrices sur la manière dont il devrait être appliqué. « Si nous voulons le faire, nous devons le faire correctement, le faire de manière centralisée et obtenir le même niveau de démocratie dans tout le pays », a déclaré M. Davis.

M. Davis a appelé le comité restreint des affaires intérieures à recueillir des preuves sur la manière d’appliquer la loi sur l’ordre public auprès des chefs de police (PENNSYLVANIE)

Sir Peter Fahy, ancien chef de la police du Grand Manchester, était d’accord avec M. Davis, déclarant que le programme de la loi sur l’ordre public était « mal défini et beaucoup trop large ».

« Nous en voyons les conséquences, en particulier pour les policiers, qui doivent essayer de donner un sens à une législation qui n’a été adoptée qu’il y a quelques jours », a-t-il déclaré.

Et Sir Peter a suggéré que la pression politique, y compris de la part du vice-président du parti conservateur Lee Anderson, était en partie à blâmer. Il a souligné appels de M. Anderson en avril pour que le chef de la police métropolitaine, Sir Mark Rowley, prenne des mesures plus sévères contre les manifestants de Just Stop Oil.

La critique intervient après que Scotland Yard a exprimé ses regrets que les six personnes arrêtées avant le couronnement du roi n’aient pas pu se joindre à d’autres manifestations anti-monarchie après avoir été détenues jusqu’à 16 heures. La police métropolitaine a été menacée de poursuites judiciaires après qu’aucune accusation n’ait été portée contre les personnes détenues.

La police métropolitaine a déclaré qu’elle avait arrêté le groupe en utilisant de nouveaux pouvoirs en vertu de la loi très critiquée sur l’ordre public, car les agents pensaient que les objets trouvés à côté d’un grand nombre de pancartes pourraient être utilisés comme « dispositifs de verrouillage » pour provoquer des perturbations.

« Les personnes arrêtées ont déclaré que les objets seraient utilisés pour sécuriser leurs pancartes, et l’enquête n’a pas été en mesure de prouver l’intention de les utiliser pour verrouiller et perturber l’événement », indique le communiqué.

Le directeur général de la République, Graham Smith, a déclaré qu’un inspecteur en chef et deux autres agents de la police métropolitaine lui avaient personnellement présenté des excuses pour ce qu’il a qualifié d ‘ »épisode honteux » après leur visite lundi soir.

La force a confirmé plus tard que M. Smith et cinq autres personnes ont été informés qu’ils ne feraient face à aucune autre action.

Le Premier ministre Rishi Sunak a défendu les nouveaux pouvoirs utilisés pour arrêter les manifestants. Son porte-parole officiel n’a pas voulu commenter les « décisions spécifiques » concernant les arrestations, mais a déclaré que le gouvernement « se tient à ces pouvoirs ».

No10 a déclaré que les pouvoirs sont « appropriés » et « conformes à ce que le public veut ».

Le porte-parole de M. Sunak a déclaré: «Je pense que le public a été alarmé par le chaos causé par des manifestants très perturbateurs au cours des dernières années et la législation a été introduite pour équilibrer les droits fondamentaux des manifestants avec le droit des autres de vaquer à leurs occupations sans peur de graves perturbations dans leur vie quotidienne.

« Il ne serait pas juste de juger toute une législation sur la base d’un seul exemple. »

Et le ministre de la Santé, Neil O’Brien, a déclaré qu’il pensait que la force avait fait un « excellent travail » en surveillant le couronnement.

Les travaillistes ont subi des pressions de la part d’autres partis d’opposition pour dire s’ils abandonneraient la loi des conservateurs s’ils étaient élus au pouvoir.

Chris Stephens du SNP a déclaré que les travaillistes étaient « veules », tandis que Alistair Carmichael des libéraux démocrates a déclaré que tout parti « heureux de soutenir » les nouveaux pouvoirs « n’est pas partisan des libertés civiles et devrait réfléchir à nouveau ».

Mardi, Lisa Nandy, de Labour, a déclaré que si « quelque chose avait mal tourné » pour les manifestants arrêtés lors du couronnement, le parti ne s’engagerait pas dans « l’abrogation complète de la législation ».

« S’il y a un problème avec la législation, bien sûr, nous rectifierons cela au gouvernement », a-t-elle déclaré à BBC Breakfast.