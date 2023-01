David Crosby, rockeur légendaire, mort à 81 ans

David Crosby, pionnier du folk rock et l’un des membres fondateurs de The Byrds and Crosby, Stills, Nash & Young, est décédé, a annoncé jeudi sa famille.

Il avait 81 ans.

“C’est avec une grande tristesse après une longue maladie que notre bien-aimé David (Croz) Crosby est décédé. Il était affectueusement entouré de sa femme et âme sœur Jan et de son fils Django”, a déclaré la famille Crosby dans un communiqué, obtenu par CNN via un porte-parole de la famille. “Bien qu’il ne soit plus parmi nous, son humanité et sa bonne humeur continueront de nous guider et de nous inspirer. Son héritage continuera de vivre à travers sa musique légendaire”

Les représentants de Crosby n’ont fait aucun commentaire lorsqu’ils ont été contactés par CNN.

Crosby a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame avec les Byrds en 1991 et à nouveau avec Crosby, Stills & Nash en 1997, aux côtés de Stephen Stills et Graham Nash.

“Paix, amour et harmonie à tous ceux qui ont connu David et ceux qu’il a touchés”, ajoute le communiqué. “Il nous manquera terriblement.”



DÉBUTS ET SUCCÈS

Crosby, originaire de Californie et fils du directeur de la photographie lauréat d’un Oscar Floyd Crosby, a d’abord déménagé à Los Angeles depuis Santa Barbara en 1960 avec l’intention de devenir acteur.

La musique a appelé son nom, cependant, et en 1963, il a formé le groupe de rock The Byrds avec Roger McGuinn et Gene Clark.

Le groupe a été nominé pour un Grammy du meilleur nouvel artiste en 1965.

Entre autres succès, The Byrds a sorti la chanson de 1965 “Turn! Turn! Turn!” qui a été rendu populaire au milieu des années 90 grâce au long métrage “Forrest Gump” de 1994.

Crosby a remporté le trophée Grammy du meilleur nouvel artiste dans le cadre de Crosby, Stills & Nash en 1970.

Crosby, Stills & Nash ont joué Woodstock 1969. Ce n’était que leur deuxième performance live ensemble, ce qui les a propulsés vers le succès grand public.

Le premier album de ce groupe, “Crosby, Stills & Nash” de 1969, a été un succès immédiat, avec les tubes “Marrakesh Express” et “Suite: Judy Blue Eyes”.

En 1970, avec l’ajout de Neil Young, le groupe est devenu connu sous le nom de Crosby, Stills, Nash & Young et a sorti “Déjà Vu”, qui contenait la chanson à succès “Woodstock”.

En plus de ses albums solo, Crosby a collaboré avec d’autres grands noms de la musique tout au long de sa carrière, notamment Jerry Garcia, Bill Kreutzmann et Phil Lesh des Grateful Dead, Carole King et Joni Mitchell.

Crosby est crédité d’avoir découvert Mitchell, avec qui il est également sorti.



‘TRÈS FIER DE VIVRE’

Le rockeur a lutté contre la dépendance dans le passé et a passé cinq mois en prison pour stupéfiants et armes. Il a été libéré en 1986 et a crédité son temps en prison de l’avoir aidé à devenir sobre.

“Ils m’ont enfermé dans une boîte et j’ai arrêté de me droguer, et croyez-moi, ça vous change totalement”, a-t-il déclaré au Guardian en 2021. “Vous passez de ne pas vouloir vivre à être très fier de vivre parce que vous n’êtes plus tuant et tu prends à nouveau soin de ta famille, tu es un gars bien et tu fais de la musique.”

Crosby a, surtout ces dernières années, été ouvert sur ses problèmes de santé.

En 1994, il a reçu une greffe du foie. Il a également subi plusieurs interventions cardiaques et a été ouvert sur la gestion de son diabète.

Crosby a déclaré à NME en 2021 que continuer à faire de la musique le maintenait “en vie”.

“Il y a deux (centres) dans ma vie; ma famille et la musique”, a-t-il ajouté. “Le fait que je puisse encore à cet âge avancé avoir la chance de faire plus de musique n’est qu’un miracle effrayant.”

En 1987, il épouse Jan Dance. Le couple a partagé un fils, Django.



“IL M’A DONNÉ LE CADEAU DE LA FAMILLE”

En apprenant la mort de Crosby, la musicienne Melissa Etheridge, qui a eu deux enfants avec l’ancienne partenaire Julie Cypher utilisant Crosby comme donneur de sperme, a écrit sur Instagram qu’elle “pleut la perte de mon ami”.

“Il m’a donné le cadeau de la famille”, a-t-elle écrit.

L’ancien coéquipier de Crosby, Nash, a fait référence à leur relation parfois “volatile” dans un hommage sur Facebook, écrivant jeudi, “ce qui a toujours compté pour David et moi plus que tout, c’est la pure joie de la musique que nous avons créée ensemble”.

La déclaration a ajouté: “David était intrépide dans la vie et dans la musique. Il laisse derrière lui un énorme vide en termes de personnalité et de talent dans ce monde. Il a exprimé son esprit, son cœur et sa passion à travers sa belle musique et laisse un incroyable héritage. Ce sont les choses qui comptent le plus.

Stills, l’autre membre de Crosby, Stills & Nash, a partagé dans une déclaration sur Facebook que “ce n’est que le souvenir d’une vie aussi unique et pleine, si bien vécue, qui doit nous soutenir pendant cette période de profond chagrin”.

La déclaration ajoutait que “David a vécu une vie de gratitude profonde et durable et était un être extraordinaire et richement sensible”, continuant à dire que “sa musique vivra à travers nous tous”.

Carole King, qui a été rejointe sur scène en 1994 par Crosby et Nash pour interpréter “You’ve Got a Friend”, a réagi à la nouvelle sur Facebook en disant “mon vieil ami David est parti, mais il nous a laissé ses paroles, sa musique et sa belle voix.”

Le leader des Beach Boys, Brian Wilson, a également partagé ses sentiments sur des médias sociaux disant qu’il avait le “cœur brisé”.

“David était un talent incroyable – un si grand chanteur et auteur-compositeur. Et une personne merveilleuse”, a-t-il écrit.