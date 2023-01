David Crosby, musicien rock légendaire et auteur-compositeur, décède à 81 ans – National

David Crosby, le légendaire auteur-compositeur-interprète qui a fondé certains des groupes de rock déterminants des années 1960, est décédé à l’âge de 81 ans, selon les médias jeudi.

Variété a partagé une déclaration de la femme de Crosby disant que le musicien est mort après « une longue maladie » et qu’il était entouré de sa famille quand il est décédé.

“Bien qu’il ne soit plus ici avec nous, son humanité et sa bonne âme continueront de nous guider et de nous inspirer”, indique le communiqué. “Son héritage continuera à vivre à travers sa musique légendaire.”

Des sources proches du musicien ont également confirmé la mort de Crosby à Rolling Stone et NBC News.

Né et élevé à Los Angeles, Crosby était un membre fondateur de The Byrds, un groupe pivot des années 1960 qui combinait rock et folk. Il a co-écrit certaines de leurs chansons les plus remarquables, notamment “Eight Miles High” et a chanté sur leurs reprises immensément populaires de “Mr. Homme au tambourin » et « Tourne ! Tour! Tour!”

Après avoir quitté le groupe, il a formé Crosby Stills & Nash avec ses collègues superstars Graham Nash et Stephen Stills. Le groupe a encore explosé en popularité après avoir amené Neil Young dans le giron pour devenir Crosby, Stills, Nash & Young. Les deux itérations étaient connues pour leurs harmonies délicates, des chansons comme “Woodstock” et “Teach Your Children”, et des affrontements entre membres qui ont conduit à de multiples ruptures et réunions au cours des décennies suivantes.

“C’est avec une profonde et profonde tristesse que j’ai appris le décès de mon ami David Crosby”, a écrit Nash dans un hommage sur Instagram.

“Je sais que les gens ont tendance à se concentrer sur la volatilité de notre relation à certains moments, mais ce qui a toujours compté pour David et moi plus que tout, c’est la pure joie de la musique que nous avons créée ensemble, le son que nous avons découvert les uns avec les autres, et le profonde amitié que nous avons partagée pendant toutes ces longues années.

Crosby a été intronisé deux fois au Rock and Roll Hall of Fame pour son travail avec The Byrds and Crosby, Stills & Nash, ainsi qu’au Songwriters Hall of Fame.

