David Crosby, membre fondateur de The Byrds and Crosby, Stills & Nash, décédé à 81 ans

David Crosby, membre fondateur de The Byrds and Crosby, Stills & Nash, est décédé. L’auteur-compositeur-interprète et guitariste avait 81 ans.

Melissa Etheridge, qui a eu un bébé avec Crosby grâce à un don de sperme, s’est rendue sur les réseaux sociaux jeudi pour honorer le défunt collègue musicien.

“Je pleure la perte de mon ami et père biologique de Bailey, David. Il m’a donné le cadeau de la famille. Je lui serai éternellement reconnaissant, Django et Jan. Sa musique et son héritage inspireront de nombreuses générations à venir. Un vrai trésor”, a écrit Etheridge sur Instagram, à côté d’une image du couple.

L’épouse de Crosby, Jan Dance, a partagé une déclaration avec Variety jeudi, confirmant sa mort: “C’est avec une grande tristesse après une longue maladie que notre bien-aimé David (Croz) Crosby est décédé. Il était entouré d’amour par sa femme et son âme sœur. Jan et son fils Django.”

La déclaration a continué: “Bien qu’il ne soit plus ici avec nous, son humanité et sa bonne âme continueront de nous guider et de nous inspirer. Son héritage continuera de vivre à travers sa musique légendaire. Paix, amour et harmonie à tous ceux qui ont connu David et ceux qu’il a touchés. Il nous manquera beaucoup. En ce moment, nous demandons respectueusement et gentiment l’intimité alors que nous pleurons et essayons de faire face à notre profonde perte. Merci pour l’amour et les prières.”

Le coéquipier de Crosby, Graham Nash, a partagé une déclaration avec Fox News Digital après sa mort. “C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès de mon ami David Crosby. Je sais que les gens ont tendance à se concentrer sur la volatilité de notre relation à certains moments., mais ce qui a toujours compté pour David et moi plus que tout, c’est la pure joie de la musique que nous avons créée ensemble, le son que nous avons découvert les uns avec les autres et la profonde amitié que nous avons partagée au cours de toutes ces longues années.”

La déclaration de Nash a continué: “David était intrépide dans la vie et dans la musique. Il laisse derrière lui un énorme vide en ce qui concerne la personnalité et le talent dans ce monde. Il a exprimé son esprit, son cœur et sa passion à travers sa belle musique et laisse un incroyable héritage. Ce sont les choses qui comptent le plus. Mon cœur est vraiment avec sa femme, Jan, son fils, Django, et toutes les personnes qu’il a touchées dans ce monde.

Crosby a été intronisé pour la première fois au Rock and Roll Hall of Fame en 1991 en tant que membre des Byrds. Il a été intronisé une deuxième fois en 1997 en tant que membre de Crosby, Stills & Nash.

À la fin des années 60, Crosby a cofondé le super groupe de rock Crosby, Stills & Nash. Le groupe était initialement composé de Crosby, Stephen Stills et Graham Nash.

Le groupe a ensuite ajouté le membre Neil Young, ce qui a conduit le groupe à changer son nom en Crosby, Stills, Nash & Young.

Crosby a épousé Dance en 1987.

Il laisse dans le deuil ses cinq enfants. Un fils, qu’il a partagé via un don de sperme avec Etheridge, Beckett Cypher, est décédé des suites d’une dépendance aux opioïdes en 2020 à l’âge de 21 ans.