David Crosby a tweeté que le paradis est “surestimé”, “nuageux” un jour avant sa mort

David Crosby a fait une blague sur le paradis un jour avant sa mort.

Tôt mercredi matin, le co-fondateur de The Byrds et Crosby, Stills & Nash s’est rendu sur Twitter pour plaisanter en disant que le paradis était “surestimé”.

“J’ai entendu dire que l’endroit était surestimé… nuageux”, lit-on dans son tweet en réponse à une capture d’écran d’une recherche Google demandant “pouvons-nous aller au paradis avec des tatouages”.

Le résultat de la recherche se lit comme suit : “Les personnes tatouées n’iront pas au paradis. Les personnes qui boivent de l’alcool n’iront pas au paradis. Les personnes qui mangent trop de porc n’iront pas non plus au paradis. Les personnes de petite taille n’iront pas au paradis.”

LE MUSICIEN DAVID CROSBY SLAMS TESLA, AFFIRME QU’IL N’A PAS REÇU SA VOITURE APRÈS 7 MOIS: “REGARDER UNE PORSCHE”

Mercredi également, Crosby a répondu à un tweet qui demandait quelle était la meilleure chanson des Beatles pour un jour de pluie, et il a répondu : “Rigby”.

Après l’annonce de la mort de l’homme de 81 ans, certains de ses compagnons de groupe ont partagé des déclarations avec Fox News Digital.

La déclaration de Graham Nash, membre de Crosby, Stills & Nash, se lit comme suit: “C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès de mon ami David Crosby. Je sais que les gens ont tendance à se concentrer sur la volatilité de notre relation parfois., mais ce qui a toujours compté pour David et moi plus que tout, c’est la pure joie de la musique que nous avons créée ensemble, le son que nous avons découvert les uns avec les autres et la profonde amitié que nous avons partagée au cours de toutes ces longues années.”

La déclaration de Nash a continué: “David était intrépide dans la vie et dans la musique. Il laisse derrière lui un énorme vide en ce qui concerne la personnalité et le talent dans ce monde. Il a exprimé son esprit, son cœur et sa passion à travers sa belle musique et laisse un incroyable héritage. Ce sont les choses qui comptent le plus. Mon cœur est vraiment avec sa femme, Jan, son fils, Django, et toutes les personnes qu’il a touchées dans ce monde.

La déclaration de Stephen Stills à Fox News Digital disait : “J’ai lu une citation dans le journal de ce matin attribuée à la composition de Gustav Mahler qui m’a arrêté un instant :

« La mort est entrée dans la pièce sur des pattes de chat placides. J’aurais dû savoir qu’il se passait quelque chose. David et moi nous sommes beaucoup cogné la tête au fil du temps, mais c’étaient surtout des coups de regard, mais ils nous laissaient quand même des crânes engourdis. J’étais heureux d’être en paix avec lui. Il était sans aucun doute un géant d’un musicien, et ses sensibilités harmoniques n’étaient rien de moins que du génie. La colle qui nous tenait ensemble alors que notre voix s’envolait, comme Icare, vers le soleil. Je suis profondément attristé par son décès et il va me manquer au-delà de toute mesure.”

Son épouse de 36 ans, Jan Dance, a d’abord partagé une déclaration avec Variety annonçant la mort de son mari. “C’est avec une grande tristesse après une longue maladie que notre bien-aimé David (Croz) Crosby est décédé. Il était affectueusement entouré de sa femme et âme sœur Jan et de son fils Django.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

La déclaration a continué: “Bien qu’il ne soit plus ici avec nous, son humanité et sa bonne âme continueront de nous guider et de nous inspirer. Son héritage continuera de vivre à travers sa musique légendaire. Paix, amour et harmonie à tous ceux qui ont connu David et ceux qu’il a touchés. Il nous manquera beaucoup. En ce moment, nous demandons respectueusement et gentiment l’intimité alors que nous pleurons et essayons de faire face à notre profonde perte. Merci pour l’amour et les prières.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Crosby a été intronisé pour la première fois au Rock & Roll Hall of Fame en 1991 en tant que membre des Byrds. Il a été intronisé une deuxième fois en 1997 en tant que membre de Crosby, Stills & Nash.