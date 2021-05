David Cox: L’attaquant d’Albion Rovers prend sa retraite après avoir prétendument été raillé au sujet de sa santé mentale | Actualités du football

L’attaquant d’Albion Rovers, David Cox, a décidé de prendre sa retraite après avoir été prétendument provoqué par un joueur de Stenhousemuir pour sa santé mentale lors du match de jeudi soir.

Le joueur de 32 ans, qui était remplaçant, a quitté le stade à la mi-temps de la victoire 1-0 des Rovers en Ligue écossaise deux.

Stenhousemuir a déclaré que Cox avait été impliqué dans une altercation verbale avec leur défenseur Jonathan Tiffoney avant de quitter le stade et qu’ils renverraient l’incident à la FA écossaise pour enquêter.

Cox a dit Actualités Sky Sports en décembre 2019, qu’il avait envisagé de se suicider après avoir été maltraité pour ses problèmes de santé mentale alors qu’il jouait pour Cowdenbeath.

Il a failli prendre sa retraite du sport en janvier avant de rejoindre Rovers en mars.

Cox a déclaré sur Facebook: « Je dois de nouveau faire face à des cris de santé mentale au football. La deuxième mi-temps ne fait que commencer et j’ai quitté le stade. J’étais sur le banc. Nous avions un va-et-vient avec le banc. Ils a essayé ma santé mentale et m’a dit que «j’aurais dû le faire correctement du premier coup».

« Je me suis promis que la prochaine fois que ça arrivera, je sortirai du parc. Je ne jouais pas, j’en ai complètement fini avec le football. Certaines personnes pourraient ne pas penser que c’est un gros problème mais j’en ai marre. Je ne le fais pas. pas assez payé.

«J’ai essayé d’en parler aux arbitres mais ils ne voulaient pas savoir parce qu’ils ne l’avaient pas entendu. Nous parlons de racisme, de problèmes personnels et parce que les officiels ne les entendent pas, ils ne peuvent rien y faire. Je vais donc faire quelque chose à ce sujet.

« Je quitte le jeu. J’en ai fini. »

Albion Rovers a déclaré dans un communiqué: «La santé, la sécurité et le bien-être de toutes les personnes associées à Albion Rovers sont d’une importance capitale pour nous.

« Le football est un endroit pour tous et nous pensons qu’il doit être apprécié sans crainte, favoritisme ou préjugé.

« Nous sommes au courant d’un incident présumé survenu lors du match de ce soir et avons été en contact avec David Cox pour offrir notre soutien et notre soutien inconditionnels. »

Stenhousemuir a déclaré: « Le club est au courant d’une altercation verbale qui a eu lieu entre des joueurs de Stenhousemuir et d’Albion Rovers lors du match de ce soir.

« Nous avons parlé aux joueurs impliqués, David Cox (Albion Rovers) qui était sur le banc, et Jonathan Tiffoney (Stenhousemuir) qui jouait.

«Les deux joueurs affirment que des commentaires sérieux et totalement inappropriés ont été faits pendant le match et qui ont des implications sur le bien-être des joueurs et la santé mentale.

«Bien que nous acceptions que des choses puissent être dites pendant un match, nous pensons que les allégations sont suffisamment sérieuses pour mériter une enquête plus détaillée.

« Nous ferons référence demain à la FA écossaise et travaillerons avec eux et nos collègues d’Albion Rovers pour enquêter sur l’incident. »

