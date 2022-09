David Collins – Kelowna Capital Nouvelles

UN:

Le conseil doit gérer la croissance avec prudence et bon sens, en reconnaissant que l’assiette fiscale doit augmenter pour tenir compte des coûts d’amélioration du quartier (trottoirs, égouts, etc.), mais que la croissance et le développement doivent également être sensibles autant que possible au quartier. où ils sont construits. La forme, le caractère et la densité sont importants ainsi que les revers. Une croissance équilibrée est la voie à suivre.

B :

Je pense que le conseil a une responsabilité importante pour aider à fournir des logements abordables, il n’y a jamais eu un plus grand besoin de logements abordables et d’unités locatives. Nos coûts de logement sont démesurés pour une bonne partie de la population, qui peine à joindre les deux bouts tout en occupant des emplois plus modestes. Ces emplois et ces travailleurs sont tout aussi importants pour une économie saine.

Le district peut travailler avec un promoteur sur un projet de logement abordable désigné. Renonciation DCC sur ce projet particulier pour inciter les unités à moindre coût.

Le conseil peut également recommander de travailler avec la province et le gouvernement fédéral pour obtenir une subvention pour un projet de logement abordable et de faire leur part en faisant don d’un terrain pour le projet. Enfin, la rationalisation des règlements pour faciliter l’installation de logements accessoires et de résidences secondaires dans les résidences unifamiliales sur de grands terrains mérite d’être discutée.

C :

Nous devons faire pression sur le ministère des Transports et de l’Infrastructure (MOTI) pour des lumières au bas du chemin Trepanier Bench pour des raisons de sécurité. Ces résidents ont de la difficulté à tourner à gauche sur l’autoroute 97. À l’heure actuelle, il pourrait être avantageux de mieux coordonner les feux de circulation pour une circulation plus efficace aux heures de pointe. Deux des lumières sont déclenchées par des véhicules attendant d’accéder à l’autoroute 97, qui ne devrait être activée par le mouvement qu’en dehors des heures de pointe. Nous devons également planifier un futur contournement, même s’il sera éventuellement nécessaire d’être à 20 ans ou plus. Il est prudent de se coordonner avec les villes de West Kelowna et de Kelowna pour l’itinéraire à relier à un deuxième passage vers Kelowna. Une approche unifiée a plus de poids auprès de la province.

RÉ:

Ryan Reynolds. C’est un gars cool et marrant. J’ai entendu dire qu’il avait acheté une maison ici. Chuuut !

Conseil municipalÉlection 2022Élection municipale