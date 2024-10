David Coletto : La base du Parti libéral ne représente peut-être plus que 7 pour cent des Canadiens. Un regard attentif sur les chiffres

Pendant des décennies, le Parti libéral du Canada a été décrit comme le « parti naturel au pouvoir » du Canada. C’est un parti centriste dans un pays qui est rarement, voire jamais, gouverné par les extrêmes. Mais au cours de la dernière année, la part des voix libérales s’est effondrée. Notre dernier sondage Abacus Data, publié hier, place les libéraux à 22 points de retard sur les conservateurs à l’échelle nationale et même à trois points de retard sur le NPD à l’extérieur du Québec. Beaucoup se demandent alors : où est le fond ? Le centrisme dans la politique mondiale est rare, et il est encore plus rare qu’un parti centriste domine aussi longtemps que le Parti libéral du Canada. Loi de Duvergerun incontournable de la théorie des sciences politiques, postule que les systèmes électoraux avec des circonscriptions uninominales (comme celui du Canada) ont tendance à soutenir les systèmes bipartites parce que les électeurs se rassemblent autour de deux options dominantes. La plupart des démocraties dotées de systèmes majoritaires, comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, suivent cette règle. Au Canada, cependant, le paysage politique défie cette attente. Le Parti libéral a réussi à occuper le centre du spectre politique pendant une grande partie de son histoire, et cette domination – souvent renforcée par son contrôle du Québec – a contribué à son succès. Alors que d’autres démocraties ont connu de profonds clivages idéologiques, particulièrement entre classes, les divisions politiques du Canada ont été façonnées par des questions linguistiques, religieuses et culturelles, particulièrement entre le Québec et le reste du pays. Le Parti libéral s’est retrouvé à adopter une position fédéraliste et pro-québécoise dans la province tout en se présentant comme un parti centriste modéré dans le reste du Canada. Ce double positionnement a permis aux libéraux d’éviter la polarisation traditionnelle gauche-droite, mais a créé une certaine volatilité au sein de leur base électorale. Le soutien du Québec, bien qu’essentiel, a souvent été fluide, et lorsque la province s’est éloignée des libéraux, le parti s’est retrouvé vulnérable, comme on l’a vu lors d’élections comme 1984 et 2011. Dans mon dernier sondage pour Abacus Data, nous voyons des chiffres qui suggèrent que le bassin d’électeurs accessibles au Parti libéral diminue. Peu après la victoire du parti en 2015, 70 pour cent des Canadiens ont déclaré qu’ils envisageraient de voter libéral. En novembre 2019, ce chiffre était tombé à 51 %. Après les élections de 2021, ce pourcentage est tombé à 48 pour cent. Aujourd’hui, seulement 37 pour cent des Canadiens se disent prêts à voter pour les libéraux. Il s’agit du plus petit bassin d’électeurs accessibles au parti depuis avant que Justin Trudeau ne devienne chef libéral en 2013. Ce qui était autrefois une vaste tente d’électeurs issus de divers groupes démographiques et régions semble désormais de plus en plus concentré et fragile, le parti ayant du mal à retenir même un grand nombre d’électeurs. Des Canadiens qui continuent de s’identifier comme libéraux. Pour comprendre à quoi ressemble le « fond », nous devons comprendre la base libérale. Le noyau dur des Canadiens qui votent libéral quoi qu’il arrive.

Quelle est la taille de la base du Parti libéral ? Commençons par quelques statistiques de base tirées de nos deux dernières enquêtes nationales menées en septembre 2024 auprès de 4 700 adultes canadiens. Aujourd’hui, 24 pour cent des Canadiens s’identifient comme libéraux. En comparaison, 37 pour cent s’identifient comme conservateurs et 14 pour cent comme néo-démocrates. Mais ce n’est pas parce qu’une personne est un « identifiant » libéral qu’elle sera toujours un électeur libéral. Exemple concret : environ un libéral sur trois au Canada aujourd’hui ne s’engage pas à voter libéral pour le moment. Il s’agit d’un phénomène similaire à celui observé lors des élections fédérales de 2011. Si l’on approfondit ce point, la base principale – les gens qui disent s’identifier comme libéraux et qui envisageraient seulement de voter libéral – ne représente que 7 % de l’électorat. Pour situer le contexte, la base conservatrice est près de trois fois plus importante, à 20 pour cent, tandis que la base du NPD est inférieure de moitié à 3 pour cent. Et c’est un constat important : la base libérale en 2024 n’est pas plus grande qu’elle ne l’était en 2015. Et ce, malgré neuf années de gouvernance et trois victoires électorales. Durant cette période, la base du parti est restée stable. En revanche, la base conservatrice est passée de 13 pour cent en 2015 (sans doute un point bas pour le parti) à 20 pour cent aujourd’hui. Qui constitue la base libérale ? Alors, qui sont ces 7 pour cent ? Aujourd’hui, la base libérale est majoritairement plus âgée : 47 % ont plus de 60 ans, et seulement 13 % ont moins de 30 ans. Cela est surprenant compte tenu de l’énergie parmi les jeunes que le parti a créé en 2015, où nous avons constaté une forte augmentation du nombre de jeunes électeurs libéraux. Le premier ministre Trudeau, nouvellement assermenté, s’est même nommé ministre de la Jeunesse. Depuis, le parti n’a pas réussi à établir une relation profonde et à long terme avec la génération Y canadienne et la génération Z. Il existe une répartition assez égale entre les sexes, et la base est aussi diversifiée sur le plan racial que la population canadienne, avec 21 pour cent s’identifiant comme racialisés. Idéologiquement, la base libérale penche à gauche avec 43 pour cent s’identifiant à gauche du spectre, 44 pour cent au centre et seulement 13 pour cent à droite. Cet alignement centriste reflète la position historique du Parti libéral mais aussi la prédominance du centre dans l’ensemble de l’électorat canadien. Mais la base tire le parti vers la gauche, de la même manière que la base conservatrice tire ce parti vers la droite (60 % de la base conservatrice s’identifie comme étant de droite ou de centre-droit).

je Les ministres libéraux fédéraux Kirsty Duncan (à gauche) et Mary Ng assistent au congrès 2019 du Parti libéral du Canada (Ontario) à Mississaugua, en Ontario. le vendredi 12 avril 2019. Chris Young/La Presse Canadienne.

Géographiquement, la base libérale est fortement concentrée en Ontario et au Québec. Quarante-cinq pour cent de la base réside en Ontario et 34 pour cent au Québec, ce qui signifie que près de 80 pour cent des partisans libéraux se trouvent dans ces deux provinces, malgré le fait que ces provinces ne comptent que 60 pour cent de la population. La présence des libéraux dans l’Ouest canadien, particulièrement en Alberta et en Saskatchewan, est pratiquement inexistante. La fracture entre zones urbaines et zones rurales est également marquée. Cinquante-cinq pour cent de la base libérale vit dans des communautés urbaines, tandis que seul le reste est réparti entre les banlieues et les communautés rurales. Cette concentration urbaine est bien supérieure à celle de la population générale, ce qui souligne la déconnexion du parti par rapport aux banlieues canadiennes. Qu’en pense la base libérale ? La base libérale reste, comme on pouvait s’y attendre, fidèle à Trudeau, avec 79 pour cent ayant une impression positive de lui, dont 34 pour cent qui sont très positives. À titre de comparaison, seulement 4 pour cent de tous les autres Canadiens partagent ce point de vue. Pendant ce temps, 68 pour cent de la base estime que les libéraux méritent d’être réélus, et 74 pour cent pensent que le parti remportera les prochaines élections (un avis partagé par seulement 12 pour cent de l’ensemble des autres). Il existe un optimisme au sein de ce groupe qui contraste fortement avec l’humeur de l’électorat au sens large à l’égard du pays et des perspectives du parti. Puisqu’il s’agit de la base du parti, rares sont ceux qui ont une préférence de second choix. Soixante et un pour cent de la base libérale déclarent qu’ils n’ont aucun parti alternatif qu’ils envisageraient de soutenir, tandis que 17 pour cent soutiendraient le NPD et 10 pour cent envisageraient les conservateurs. Cela témoigne de leur profonde loyauté, mais aussi du manque de flexibilité partisane au sein de la base. Sur ces questions, la base libérale est beaucoup plus susceptible de donner la priorité au changement climatique, avec 15 pour cent de plus le citant comme une préoccupation majeure par rapport au reste de la population. Ils sont également plus optimistes quant à l’orientation du pays : 58 pour cent pensent que le Canada va dans la bonne direction, contre seulement 23 pour cent de l’ensemble des autres pays.

je L’image de Justin Trudeau, chef du Parti libéral du Canada, apparaît sur un écran alors que ses partisans applaudissent son discours au congrès du Parti libéral du Canada à Mississaugua, en Ontario, le vendredi 12 avril 2019. Chris Young/La Presse canadienne.

Et alors ? Alors, qu’est-ce que tout cela signifie pour le Parti libéral du Canada ? Premièrement, le plancher du parti est désormais extrêmement bas, tout comme son plafond. Avec seulement 7 pour cent de l’électorat constituant la base de base, les libéraux sont vulnérables à un effondrement comme celui qu’ils ont connu en 2011. Notre sondage le plus récent montre que les libéraux et le NPD sont statistiquement à égalité au deuxième/troisième rang, le NPD étant désormais trois points d’avance. des libéraux hors Québec. Cela signifie que les élections de 2025 pourraient être le reflet de celles de 2011, les libéraux étant relégués à la troisième place s’ils ne parviennent pas à élargir leur attrait. Deuxièmement, la concentration géographique de la base libérale est à la fois un atout et un handicap. Alors que le parti domine en Ontario et au Québec, il est de plus en plus invisible ailleurs. Le manque de soutien dans l’Ouest canadien, combiné à la fracture entre banlieues et zones urbaines, rendra difficile pour le parti la construction d’une coalition véritablement nationale. Cela donne également aux conservateurs un avantage structurel, car leur base est à la fois beaucoup plus large et plus diversifiée géographiquement, garantissant un plancher de soutien stable. Troisièmement, la base libérale n’a pas de marqueurs démographiques forts, hormis le fait d’être plus âgée que la population générale. En revanche, la base conservatrice est plus distinctement définie : elle est plus masculine, plus rurale, avec une forte proportion de propriétaires et comprend un nombre important de personnes travaillant dans les secteurs des métiers, des ressources naturelles ou de la fabrication. Il existe un alignement culturel et socio-économique plus clair au sein de la base conservatrice. En revanche, la base libérale est plus diffuse et plus difficile à cerner. Elle ne présente pas le même degré de cohérence démographique ou professionnelle. Au lieu de cela, sa caractéristique déterminante semble être son lien avec le parti lui-même ou avec son chef, sans une identité claire ou cohérente ancrée dans des expériences ou des valeurs partagées.

Enfin, les défis auxquels est confronté le Parti libéral reflètent les problèmes plus vastes auxquels sont confrontés les partis centristes à l’échelle mondiale. La littérature scientifique politique, telle que la loi de Duverger, suggère que les partis centristes ont souvent du mal à se maintenir dans des systèmes électoraux ou de partis qui favorisent une division gauche-droite. Au Royaume-Uni, le Parti Libéral a été dépassé par le parti travailliste alors que la classe est devenue le principal clivage politique et que le droit de vote a été élargi. Au Canada, les divisions linguistiques et fédéralistes-séparatistes ont traditionnellement défini la politique, permettant au Parti libéral de prospérer. Mais aujourd’hui, ces divisions sont moins marquées et les libéraux se retrouvent sans circonscription claire sur laquelle s’appuyer. Michael Ignatieff, l’ancien chef libéral qui a supervisé le résultat désastreux du parti en 2011 (le pire de ses 157 ans d’histoire), a récemment déclaré un entretien avec Bloombergoù il souligne que la politique centriste connaît aujourd’hui des difficultés parce qu’elle manque d’une identité claire. Il aurait pu s’adresser directement à son ancien parti. Au lieu de reconstruire une base politique fondée sur des valeurs ou des intérêts partagés, le Parti libéral s’est reconstruit autour de la marque personnelle de Trudeau. Cette marque a fonctionné en 2015, mais elle disparaît rapidement. Lorsque Trudeau quittera la scène, les libéraux se retrouveront avec une base pas plus grande qu’au moment où il a pris le pouvoir. Et à moins que le parti ne trouve un moyen de s’étendre au-delà de son noyau actuel, son avenir sera aussi incertain qu’il l’était en 2011. Ce qui rend la situation encore plus précaire, c’est que la nature petite et indéfinie de la base libérale laisse le parti vulnérable dans toute situation. future course à la direction. Sans noyau fort et cohérent pour l’ancrer, le parti pourrait facilement être repris par des intérêts ou des factions particulières. Sans une large base de soutien, quiconque se mettra à la place de Trudeau risque d’être façonné davantage par des appels étroits à des groupes de niche que par une vision qui unit le parti ou qui parle à un large éventail de Canadiens. Le défi pour les libéraux ne consistera pas seulement à trouver un nouveau chef, mais aussi à en trouver un capable de résister à l’influence des intérêts particuliers tout en reconstruisant une base plus large et plus résiliente.