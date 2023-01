David Carrick: un officier de la police métropolitaine de Londres admet des dizaines d’infractions contre des femmes, dont 24 cas de viol

Londres

CNN

—



Un officier en service de la police métropolitaine de Londres a reconnu 49 infractions, dont 24 chefs de viol sur une période de 18 ans, ravivant les appels à une réforme urgente de la plus grande force de police du Royaume-Uni.

David Carrick a comparu lundi devant le tribunal de la Couronne de Southwark dans la capitale britannique pour plaider coupable à quatre chefs de viol, de séquestration et d’attentat à la pudeur concernant une femme de 40 ans en 2003, a rapporté l’agence de presse britannique PA Media.

Au tribunal pénal d’Old Bailey à Londres le mois dernier, Carrick a reconnu 43 chefs d’accusation contre 11 autres femmes, dont 20 chefs de viol, entre mars 2004 et septembre 2020, selon PA.

Une série de scandales récents a mis en lumière ce que le chien de garde de la police britannique a appelé une culture de misogynie et de racisme dans les services de police de Londres.

En septembre 2021, l’officier de la police métropolitaine Wayne Couzens a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour l’enlèvement, le viol et le meurtre de Sarah Everard, une affaire qui a horrifié la nation et suscité un débat sur la violence à l’égard des femmes.

La commissaire du service de police métropolitain, Cressida Dick, a démissionné de son poste en 2022, après qu’un examen accablant du Bureau indépendant pour la conduite de la police a émis 15 recommandations «pour changer les pratiques policières» dans le pays.

Le Crown Prosecution Service (CPS) du Royaume-Uni a déclaré que le cas de Carrick était l’un des “plus choquants” qu’il ait jamais vus.

“L’ampleur de la dégradation à laquelle Carrick a soumis ses victimes ne ressemble à rien de ce que j’ai rencontré au cours de mes 34 années au service des poursuites de la Couronne”, a déclaré le chef du CPS, Crown Jaswant Narwal.

“Je félicite chaque femme qui a courageusement partagé son expérience traumatisante et nous a permis de porter cette affaire devant les tribunaux et de voir justice rendue”, a poursuivi Narwal lors d’un discours devant le tribunal de la Couronne de Southwark lundi.

L’enquêteur principal chargé de l’affaire, l’inspecteur-détective en chef Iain Moor, a qualifié les crimes de Carrick de “vraiment choquants”.

“Le service de police s’est engagé à lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles sous toutes ses formes”, a déclaré Moor. “J’espère que les victimes et le public en général sont rassurés sur le fait que personne n’est au-dessus de la loi et que les services de police poursuivront sans relâche les délinquants qui ciblent les femmes de cette manière.”

La commissaire adjointe de la police métropolitaine Barbara Gray a également présenté ses excuses au nom de la police à toutes les victimes.

S’adressant à un journaliste lundi, Gray a déclaré que Carrick “aurait dû être renvoyé du service de police il y a longtemps”.

Dans une déclaration distincte lundi, elle a déclaré: «Nous aurions dû repérer son comportement abusif et parce que nous ne l’avons pas fait, nous avons raté des occasions de le retirer de l’organisation. Nous sommes vraiment désolés que Carrick ait pu continuer à utiliser son rôle de policier pour prolonger la souffrance de ses victimes. »

«La durée et la nature des infractions de Carrick sont sans précédent dans le domaine de la police. Mais malheureusement, il n’est pas le seul officier du Met à avoir été accusé d’infractions sexuelles graves dans un passé récent », a-t-elle ajouté.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré qu’il était “absolument écoeuré par les infractions vraiment odieuses” commises par Carrick.

“Les Londoniens seront à juste titre choqués que cet homme ait pu travailler pour le Met pendant si longtemps et il faut répondre à de sérieuses questions sur la façon dont il a pu abuser de sa position d’officier de cette manière horrible”, a déclaré Khan. tweeté lundi.

Khan a commenté que le travail de réforme de la culture et des normes du Met a déjà commencé à la suite d’un examen intermédiaire et qu’une nouvelle ligne d’assistance anonyme pour les plaintes contre la police et une équipe anti-corruption ont récemment été créées par le commissaire de la police métropolitaine Mark Rowley.

“Mais plus peut et doit être fait”, a ajouté Khan. «Je continuerai à demander des comptes au Met alors qu’il s’efforce de mettre en œuvre les réformes nécessaires.

“Il est vital que toutes les victimes d’actes criminels aient confiance en notre police, et nous devons simplement faire plus pour élever les normes et habiliter les chefs de police à débarrasser le Met et tous les autres services de police des agents qui sont clairement inaptes à servir”, a poursuivi le maire. .