David Cameron a admis à des amis que c’était une erreur d’utiliser des SMS privés pour faire pression sur Rishi Sunak pour le soutien du Trésor à son employeur Greensill Capital.

L’ancien Premier ministre est au centre d’une tempête croissante sur les approches «multiples» du chancelier plaidant pour l’accès à un programme de soutien Covid pour Greensill, qui est depuis devenu sous administration.

Le parti travailliste a appelé à une enquête après qu’il est apparu que M. Sunak avait répondu par un texte disant qu’il avait «poussé» les responsables à explorer ce qui pourrait être fait pour aider.

M. Cameron a maintenu un silence public sur l’affaire, mais un ami anonyme a déclaré au Financial Times que l’ex-Premier ministre ne croit pas avoir enfreint les règles, mais admet qu’il aurait été préférable de faire valoir la cause de l’entreprise dans une lettre officielle plutôt que par SMS sur le téléphone de la chancelière.

Des amis ont affirmé que M. Cameron n’avait pas vu le fondateur de la société, Lex Greensill, plus de deux fois au cours de son mandat de Premier ministre, alors que les spécialistes des finances avaient un bureau au Cabinet et une carte de visite du 10 Downing Street le décrivant comme «conseiller principal du Premier ministre». Bureau ».

Et ils ont rejeté les informations selon lesquelles M. Cameron se serait levé pour gagner 60 millions de livres sterling à partir d’options sur actions à Greensill comme étant «massivement exagérées», tout en refusant d’identifier la somme réelle qu’il espérait recevoir. Les options sont désormais sans valeur en raison de l’insolvabilité de l’entreprise.

L’ami de Cameron a déclaré qu’il était juste que M. Cameron fasse pression sur le gouvernement au nom d’une entreprise impliquée dans le financement d’un grand nombre d’entreprises britanniques.

Mais l’ami a ajouté: «Je pense qu’il serait d’accord pour dire qu’une lettre officielle aurait été plus appropriée.»

Un collègue de l’ancien Premier ministre a déclaré qu’il avait admis à des amis que sa réputation avait été ternie, affirmant que « avec le recul massif », il a reconnu qu’il aurait peut-être été préférable de ne pas faire pression par plusieurs textes, ajoutant: « Il n’a pas fait ‘ t enfreindre les règles, mais il aurait peut-être été préférable de mettre officiellement les choses dans une lettre.

Les travaillistes disent que la capacité de M. Cameron à contacter directement le chancelier a donné à Greensill un avantage injuste qui n’est pas disponible pour les autres entreprises.

Mais M. Cameron a été autorisé par un chien de garde qu’il a créé en tant que Premier ministre à enfreindre les règles de lobbying, au motif qu’il était un employé de l’entreprise à l’époque.

Les amis ont dit au FT que l’ex-PM était un «employé PAYE», ce qui l’exempte des règles sur le lobbying par des tiers, mais pas un membre du conseil.

Malgré la nomination de Greensill pour conseiller sur un nouveau programme de financement de la chaîne d’approvisionnement pour améliorer les paiements du gouvernement aux fournisseurs, un ami a déclaré que Cameron «pense l’avoir rencontré une fois pendant toute la durée de son mandat de Premier ministre», en 2012.

L’ami a déclaré que Cameron ne pouvait pas exclure la possibilité de rencontrer M. Greensill une deuxième fois, lors d’une conférence de la Fédération des petites entreprises en 2014, lorsque le Premier ministre de l’époque l’a pointé dans l’auditoire en disant: «Lex, où es-tu? Donnez-nous un signe. Lex règle pour nous l’ensemble du problème de la chaîne d’approvisionnement. »

Les sources du Trésor ont vigoureusement rejeté les suggestions selon lesquelles M. Sunak aurait fait pression sur les fonctionnaires du Trésor pour qu’ils modifient les termes de la Facilité de financement des entreprises de Covid (CCFF) pour permettre à Greensill d’en bénéficier.

Ils soulignent que le chancelier n’a envoyé que deux SMS à l’ancien Premier ministre, qui lui a envoyé de «multiples» SMS, dont beaucoup sont restés sans réponse.

Dans le premier texte, envoyé le 3 avril 2020 quelques semaines à peine après sa nomination à la chancelière et quelques jours après l’imposition du premier verrouillage de Covid, M. Sunak a déclaré: «Bonjour David, merci pour votre message. Je suis coincé dos à dos sur les appels mais je vais vous essayer plus tard ce soir et s’il est trop tard, à la première heure demain. Meilleur, Rishi.

Mais dans le second, envoyé le 23 avril, M. Sunak est allé plus en détail sur les efforts de M. Cameron pour persuader le Trésor de modifier les termes de son régime de soutien afin que Greensill puisse être inclus.

«Salut David, excuses pour le retard. Je pense que les propositions ont finalement nécessité une modification de l’avis de marché, mais j’ai poussé l’équipe à explorer une alternative avec la Banque qui pourrait fonctionner. Aucune garantie, mais la Banque y réfléchit actuellement et Charles devrait être en contact. Meilleur, Rishi »

Le texte faisait référence à des discussions avec la Banque d’Angleterre impliquant le deuxième plus haut fonctionnaire du Trésor, Charles Roxburgh, en relation avec l’avis énonçant les termes du régime CCFF. Les demandes d’inclusion de Greensill ont finalement été rejetées.

La ministre du cabinet fantôme, Rachel Reeves, a déclaré: «Ce n’est pas seulement un ami qui recommande un ami – c’est un réseau d’obscurité, de copinage conservateur et d’énorme accès.»

Les amis de Cameron ont déclaré qu’il pensait qu’il n’y avait aucune raison de prévoir des problèmes lorsqu’il a rejoint Greensill en 2018, deux ans après avoir démissionné de son poste de Premier ministre.

Ils ont déclaré qu’il pensait que c’était «nouveau et rafraîchissant» de rejoindre une société de technologie financière en plein essor plutôt qu’une banque établie, et ont été rassurés que la société de capital-investissement de croissance General Atlantic avait mené «toute la diligence raisonnable» sur Greensill lorsqu’elle a investi 250 millions de dollars dans la société. peu de temps avant de prendre le poste.