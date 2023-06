David Cameron : Ma femme Samantha m’a convaincu d’introduire le mariage gay

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

L’épouse de David Cameron, Samantha, l’a « convaincu » d’aller de l’avant avec la légalisation du mariage homosexuel, a révélé l’ancien Premier ministre.

Malgré l’opposition interne de certains membres du Parti conservateur, M. Cameron a déclaré qu’il « continuait à faire pression » pour le changement après de « longues conversations » avec son épouse.

Écrivant exclusivement pour L’indépendant pour marquer le mois de la fierté, il a rappelé l’opposition « féroce » à laquelle il était confronté de la part de députés hostiles, de sections de la presse et de l’église.

« Ce n’est qu’au cours de longues conversations avec des collègues, des amis et ma femme, Samantha, que j’ai acquis la conviction que refuser aux couples homosexuels la possibilité de se marier leur donnait l’impression que leur amour l’un pour l’autre comptait moins que les couples hétérosexuels », a-t-il écrit.

M. Cameron a déclaré qu’il pouvait « toujours » voir les arguments pratiques en faveur du mariage gay (Getty)

« Ce n’était pas seulement une question de symbolisme – ils voulaient montrer leur engagement les uns envers les autres de la même manière que les couples hétérosexuels.

« Cela comptait pour eux, et cela devrait donc compter pour nous en tant que société. »

M. Cameron, qui avait « moi-même quelque chose du zèle d’un converti », a écrit qu’il pouvait « toujours » voir les « arguments pratiques » en faveur de l’autorisation de mariage pour les homosexuels.

L’ex-Premier ministre, qui a quitté la politique après avoir perdu le référendum sur l’UE en 2016, a également décrit avoir assisté à son premier mariage gay après l’entrée en vigueur de la loi.

« Ce qui a rendu ce mariage différent de tant d’autres auxquels j’avais assisté auparavant, c’est que l’heureux couple, un ministre de mon gouvernement et son partenaire de longue date, devait être prononcé » mari et mari « », a-t-il déclaré.

« Je n’oublierai jamais les rires et les larmes – les miens inclus – alors qu’ils échangeaient leurs vœux et commençaient leur nouvelle vie ensemble. »

Le gouvernement de coalition de M. Cameron a finalement adopté le projet de loi sur le mariage (couples de même sexe) à une large majorité en 2013.

Il est devenu loi l’année suivante, permettant aux couples de même sexe de se marier lors de cérémonies civiles et lors de cérémonies religieuses où l’église a « opté pour ».

L’Église d’Angleterre et l’Église catholique ne reconnaissent toujours pas les mariages homosexuels, bien que la première ait récemment déclaré qu’elle autoriserait les ministres à bénir les mariages civils.

Pride 2023 marque le 20e anniversaire de l’abrogation de l’article 28, la loi qui interdisait la « promotion de l’homosexualité » au Royaume-Uni.

Le mois de la fierté a commencé le 1er juin et l’événement principal à Londres, qui devrait attirer plus d’un million de visiteurs, a lieu le 1er juillet et comprendra des défilés, des fêtes et des manifestations.