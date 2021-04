David Cameron a indiqué qu’il était prêt à témoigner aux députés sur le scandale du lobbying de Greensill alors que le gouvernement continuait à être confronté à des questions sur les liens avec la société financière maintenant effondrée et la «porte tournante» avec les entreprises.

Cela vient après que le Comité spécial du Trésor a annoncé mercredi qu’il organiserait une enquête – distincte de celle lancée par le gouvernement de Boris Johnson – qui devrait enquêter sur les réponses des ministres au lobbying de l’ancien Premier ministre conservateur.

M. Cameron, qui a rejoint Greensill Capital dans un rôle rémunéré de conseiller spécial en 2018, deux ans après avoir quitté le n ° 10, s’est avéré avoir envoyé des SMS et des courriels à des ministres, y compris le chancelier, Rishi Sunak, dans le but d’exercer une influence. au sein du gouvernement.

Evoquant la perspective de l’audition de M. Cameron par les parlementaires auprès de ses témoins, un porte-parole de l’ancien Premier ministre a déclaré à la BBC il «répondrait positivement» aux demandes de témoignages «lorsque le mandat de chaque enquête est clair».

Au milieu d’un examen minutieux de l’étendue du lobbying au sein du gouvernement, il a également été signalé qu’un membre de haut niveau du groupe de surveillance du lobbying du gouvernement – le Comité consultatif sur les nominations commerciales (Acoba) – gère sa propre entreprise d’accès à la publicité auprès des ministres.

Selon le je journal, Andrew Cumpsty agit à titre de directeur de la société Cumpsty Communications, qui est enregistrée auprès du Bureau du registraire des lobbyistes-conseils depuis 2016 et prétend offrir «les meilleures communications, engagement des parties prenantes et conseils et soutien en matière de relations gouvernementales».

Le journal a déclaré que M. Cumpsty avait refusé de répondre aux questions sur la question de savoir si ses relations de lobbying signifiaient qu’il devrait démissionner d’Acoba – l’organisme qui examine les candidatures en vertu des règles de nomination des entreprises concernant les nouveaux emplois d’anciens ministres et de hauts fonctionnaires une fois qu’ils ont quitté leurs fonctions publiques.

L’indépendant a contacté M. Cumpsty, mais le Cabinet Office a défendu sa nomination en déclarant: «M. Cumpsty a été nommé membre du comité à l’issue d’un concours public et choisi précisément en raison de son expérience dans l’administration locale et dans les affaires publiques.

«Le comité avait besoin d’un aperçu de la façon dont le secteur des affaires publiques fonctionne pour aider à réglementer le processus de nomination des entreprises, aux côtés d’autres membres possédant leurs propres compétences. Ses intérêts sont déclarés de manière transparente sur le site Web gov.uk. »

Mais en réponse au rapport, la chef adjointe du Labour, Angela Rayner, a déclaré: « Désolé pour le langage non parlementaire, mais cela prend le pi ** ». Mercredi, le secrétaire du cabinet Simon Case a également ordonné aux hauts fonctionnaires de révéler tout en dehors du travail qu’ils peuvent faire après qu’il est apparu plus tôt cette semaine que l’ancien chef des marchés publics, Bill Crothers, a pu occuper un poste de conseiller à temps partiel chez Greensill tout en travaillant à Whitehall.

Dans une lettre aux secrétaires permanents, M. Case a déclaré que les révélations étaient «très préoccupantes» et a souligné la nécessité pour la fonction publique de «s’engager pleinement» dans l’examen commandé par M. Johnson par l’avocat principal Nigel Boardman.

Eric Pickles, le président d’Acoba qui a révélé que M. Crothers travaillait pour la firme financière tout en restant fonctionnaire, doit témoigner jeudi devant la Commission de l’administration publique et des affaires constitutionnelles des Communes (PACAC).

Sir David Normington, l’ancien haut fonctionnaire du ministère de l’Intérieur, a déclaré qu’il était «absolument étonné» que M. Crothers ait été autorisé à travailler comme conseiller à temps partiel dans une société financière désormais effondrée alors qu’il était encore à Whitehall.

« Eh bien, en fait, quand je l’ai entendu, j’ai pensé que c’était absolument déroutant », a-t-il dit BBC Radio 4 aujourd’hui programme. «Je n’ai jamais rien rencontré de tel au cours de mes plus de 40 ans à Whitehall.

«Je sais que Simon Case vérifie s’il existe d’autres cas similaires – je serais très surpris s’il y en avait. J’ai été absolument étonné que Bill Crothers soit autorisé à travailler pour Greensill alors qu’il était encore dans la fonction publique. Mais pire, je pense, cela lui permet de se soustraire au contrôle de sa nomination après avoir quitté la fonction publique, ce qui est totalement inacceptable.

S’attaquant à la dispute face aux questions du Premier ministre, Sir Keir Starmer a déclaré qu’une «refonte de l’ensemble du système cassé» était nécessaire, ajoutant: «Le scandale Greensill n’est que la pointe de l’iceberg. gouvernement en tant que conseiller par M. Cameron, avant d’embaucher l’ancien Premier ministre pour agir en tant que lobbyiste en contactant les ministres du cabinet, y compris le chancelier et le secrétaire à la Santé Matt Hancock.

Il y avait une «porte tournante, en fait une porte ouverte, entre ce gouvernement conservateur et le lobbying rémunéré», a déclaré Sir Keir.