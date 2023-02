David Cameron dit que les fidèles conservateurs avaient une attirance fatale pour son rival Boris Johnson

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

David Cameron a comparé la décision des militants conservateurs de faire de Boris Johnson le chef du parti à une histoire d’amour vouée à l’échec.

Ils avaient une attirance fatale pour lui et savaient qu’ils seraient trahis – mais ont été séduits pour l’élire malgré tout.

Le point de vue provocateur de l’ancien premier ministre a été révélé par son directeur des communications n ° 10, Sir Craig Oliver.

C’est le dernier épisode d’une rivalité politique et personnelle qui fait rage entre Cameron et Johnson depuis plus de 40 ans depuis qu’ils sont à Eton.

Oliver dit dans sa nouvelle série de podcasts: “David Cameron m’a dit un jour” Boris était une affaire que le Parti conservateur devait avoir, même si dans son cœur, il savait que cela finirait mal. “

Discutant de la question dans une interview avec l’ex-ministre de l’Intérieur Amber Mme Rudd, elle a accepté en disant: «C’est vrai. Boris est une bougie que les mites tournent et se brûlent. Ils savent que ça va mal finir, mais ils ne peuvent pas résister.

Cameron a été renversé de manière humiliante au poste de Premier ministre en 2016 par Johnson après avoir dirigé avec succès la campagne du Brexit.

Tous deux sont allés à Eton, se sont rencontrés à l’Université d’Oxford. étaient membres de son célèbre Bullingdon Club et sont entrés aux Communes en 2001.

Le biographe de Johnson, Tom Bower, a déclaré que leurs carrières parallèles étaient “caractérisées par une rivalité intense et une co-dépendance paradoxale dans lesquelles ils se sont appuyés les uns sur les autres pour réaliser leurs ambitions politiques”.

Lorsque Cameron est devenu chef des conservateurs en 2005, Johnson aurait été “choqué par ses fondements que l’homme qu’il prétendait avoir éclipsé à Eton et à Oxford aurait pu sauter par-dessus lui”.

Lorsque Cameron a laissé Johnson hors de son cabinet fantôme, Johnson aurait fait remarquer à un collègue député: “Je me souviens vaguement de Cameron à Eton comme d’un petit gars connu sous le nom de Cameron minor.”

Selon une autre biographe de Johnson, Sonia Purnell, il a toujours cru qu’il était « plus intelligent, plus original, plus populaire… que le fils (à son avis) sans distinction mais super privilégié de Berkshire (Cameron) qui l’a battu au sommet.

Écrire pour til Indépendant en 2016, Purnell a déclaré que Johnson ressentait un “dégoût éternel” que, contrairement à Cameron, il n’ait pas réussi à obtenir un diplôme de première classe à Oxford.

Le podcast de Sir Craig Oliver, “Desperately Seeking Wisdom”, est disponible plus tard dans la journée (lundi) sur Globalplayer et d’autres applications de podcast.