Mais il a ajouté: «Le gouvernement dispose d’un cadre solide pour la politique énergétique verte et les investissements verts, que nous avons mis en place pour la plupart, mais il doit combiner cela avec une aide active et une aide aux investissements verts clés qui peuvent faire la différence. «

Il a ajouté: «Mon conseil serait, d’après ce que j’ai appris, que cela ainsi que le cadre [of climate and economic policy], il faut retrousser ses manches et être assez musclé dans son interventionnisme.

« [Being] Les conservateurs n’interviennent pas partout tout le temps mais sont assez sélectifs. C’est ce qu’était Margaret Thatcher avec l’industrie automobile, en faisant venir Toyota, Nissan et Honda en Grande-Bretagne », a-t-il déclaré.

M. Cameron a qualifié cette décision de «grosse erreur» avant la conférence Cop26 sur le changement climatique organisée par le Royaume-Uni plus tard cette année et la présidence britannique du G7.

«C’est à la fois une tragédie et une erreur… d’autant plus que la Grande-Bretagne se fraye un chemin dans le monde post-Brexit et veut prouver qu’elle est une puissance mondiale et qu’elle peut encore battre au-dessus de son poids, et qu’elle possède des éléments importants de soft power. Notre budget d’aide était un élément absolument essentiel [of soft power], » il a dit.