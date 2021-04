David Cameron a présenté un ancien ami d’école d’Eton à un conseiller principal du ministère de la Santé et des Affaires sociales dans le cadre d’une proposition de vente de tests Covid au gouvernement au plus fort de la première vague de la pandémie, a-t-on rapporté.

Hugh Warrender, qui a fréquenté l’école privée d’élite avec M. Cameron dans les années 1980, aurait contacté l’ancien Premier ministre en avril de l’année dernière pour demander de l’aide concernant une entreprise qu’il représentait et qui souhaitait vendre leurs marchandises au gouvernement.

Les tests ne répondaient pas aux normes du NHS et n’ont jamais été achetés.

M. Cameron a présenté M. Warrender, un ancien gestionnaire de fonds spéculatifs qui représentait une société étrangère anonyme effectuant des tests Covid, à son ami proche Lord Feldman, qui conseillait à l’époque un ministre de la Santé junior, Le gardien rapporté lundi.

La connexion a été établie début avril, à peu près au même moment où M. Cameron a envoyé des textes faisant pression sur la chancelière pour qu’elle accorde un prêt garanti par le gouvernement à la société de financement maintenant effondrée Greensill Capital.

Lord Feldman, il est apparu depuis, travaillait à l’époque comme «réparateur» non déclaré pour le ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC). Il est un ami universitaire de M. Cameron, a été coprésident du Parti conservateur pendant cinq ans et, en 2010, il a obtenu un siège à la Chambre des lords par le Premier ministre de l’époque.

Le pair a confirmé à Le gardien M. Warrender lui a donné des détails sur les kits de test à vendre et les a transmis aux responsables du DHSC.

«Les responsables du DHSC ont par la suite indiqué que ces tests ne répondaient pas aux spécifications publiées par la MHRA et ne pouvaient pas être utilisés», a-t-il déclaré au journal.

Un porte-parole de M. Cameron a insisté sur le fait que le rôle de l’ancien Premier ministre consistait simplement à transmettre un e-mail de M. Warrender à Lord Feldman, et a déclaré qu’il n’avait pas été payé par l’entreprise effectuant les tests et qu’il n’avait eu aucun autre contact avec. eux.

Les relations de M. Cameron avec le gouvernement une fois qu’il a quitté ses fonctions ont fait l’objet d’un examen minutieux à la suite du scandale de Greensill Capital, après qu’il est apparu qu’il avait fait du lobbying avec des amis et collègues à Westminster pour la société de financement – dans laquelle il détenait un certain nombre d’actions. – se voir attribuer des marchés publics.

Le DHSC a déclaré que Lord Feldman n’était impliqué dans aucune décision d’achat et « aucun contrat n’a été attribué à la suite de ce contact ».

«Au début de la pandémie, nous avons lancé un appel aux armes aux organisations des secteurs privé et public alors que nous nous préparions à mobiliser des ressources et à intensifier les tests, avant la mise en place du NHS Test and Trace», a déclaré un porte-parole du département.

«Le département a reçu des offres de soutien d’un grand nombre de fournisseurs, mais beaucoup n’ont pas été retenus car nous avons priorisé le volume, le prix et l’acceptabilité clinique.»