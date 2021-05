David Cameron a bombardé les ministres et les fonctionnaires du gouvernement avec des dizaines de textes, d’appels et de courriels sur une période de quatre mois, leur disant que le fait de ne pas fournir de soutien financier à Greensill Capital était «fou» et «dingue», a-t-il été révélé.

Une cache de messages publiés par le Comité du Trésor de la Chambre des communes a montré que l’ancien Premier ministre et son bureau ont contacté les chiffres du Trésor 27 jours différents entre le 5 mars et le 26 juin, avec plusieurs contacts certains jours.

Signant ses messages «Dc» ou «De», l’ex-Premier ministre commence par des demandes de discussions et des offres de déjeuner, mais les appels à l’aide deviennent de plus en plus longs et détaillés après qu’il a été clairement établi que la demande d’inclusion de Greensill dans le multi-milliard livre Covid Corporate Financing Facility avait été rejetée.

En tout, au moins 25 SMS, 12 messages WhatsApp et huit e-mails ont été envoyés, et 11 appels sont enregistrés dans une chronologie fournie par M. Cameron au comité, qui mène une enquête sur l’affaire avec le fondateur de la société Lex Greensill témoignant cet après-midi. .

À un moment donné, Cameron dit au haut fonctionnaire du Trésor, Tom Scholar, qu’il «vous verra avec Rishi pour un coup de coude ou un coup de pied», lui assurant que Greensill est impatient d ‘«aider» le gouvernement à répondre à la crise de Covid.