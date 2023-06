David Calleo, un spécialiste des affaires internationales et auteur qui a souvent adopté une opinion dissidente sur la politique étrangère américaine, affirmant que la volonté de Washington de dominer le monde sans contestation a finalement rendu le pays plus faible et moins sûr, est décédé le 15 juin à son domicile à Washington. Il avait 88 ans. Son épouse, l’ancienne ambassadrice américaine Avis Bohlen, a confirmé le décès mais n’a pas fourni de cause.

L’Europe d’après-guerre et le développement de l’Union européenne étaient des pièces maîtresses de la recherche et de l’écriture pour le Dr Calleo, professeur d’études européennes à la Johns Hopkins’s School of Advanced International Studies, ou SAIS, et conseiller du Département d’État sous l’administration Johnson.

Le Dr Calleo a également proposé des analyses plus larges de ce qu’il a appelé le « fantasme unipolaire » du pouvoir des États-Unis après l’effondrement de l’Union soviétique en 1991 et des ultimatums « avec nous ou contre nous » de Washington au milieu du vaste réponse militaire aux attentats du 11 septembre 2001.

« Les États-Unis, qui prétendent diriger le monde, sont devenus profondément en désaccord avec eux », a écrit le Dr Calleo dans « The Follies Power: America’s Unipolar Fantasy » (2009), l’un des plus de 15 livres qu’il a écrit ou co -auteur sur les affaires internationales, y compris l’empiètement croissant de l’armée dans la diplomatie américaine.

Le Dr Calleo n’était pas seul. D’autres universitaires et commentateurs, tels que le linguiste Noam Chomsky et le professeur Robert Gilpin de l’Université de Princeton, ont fait écho au malaise du Dr Calleo face à la dépendance des États-Unis à la force militaire et économique plutôt qu’à la recherche de partenariats internationaux plus collaboratifs.

Le Dr Calleo, qui a fusionné l’histoire et les affaires contemporaines dans ses livres, a élaboré des feuilles de route politiques sur la façon dont les événements et les décisions passés ont façonné les opinions des deux côtés de l’Atlantique.

« Le sens politique américain », a déclaré le Dr Calleo, « semble avoir été beaucoup plus éclairé au début de la guerre froide qu’après sa fin. »

En revanche, Le Dr Calleo considérait l’Union européenne, et sa prise de décision par consensus, comme l’une des initiatives politiques les plus clairvoyantes depuis des générations. Le Dr Calleo a décrit une Union européenne forte et cohésive comme un contrepoids important aux tentatives américaines d’« hégémonie mondiale ». Mais il a également noté les lignes de faille de l’UE.

Le Dr Calleo a dévoilé des siècles d’histoire britannique pour expliquer les appréhensions de la droite du pays à l’égard de l’UE, préfigurant le Brexit plus d’une décennie avant que le référendum de 2016 ne scelle le divorce de la Grande-Bretagne.

Dans son livre de 2001 « Repenser l’avenir de l’Europe », le Dr Calleo a également prévu comment une plus grande intégration de l’UE pourrait déclencher une réaction politique nativiste, dirigée plus tard par des antagonistes de l’UE tels que la dirigeante de droite Marine Le Pen de France et le Premier ministre Viktor Orban de Hongrie.

« Je sais que c’est à la mode de dénigrer les Européens et leurs problèmes », a déclaré le Dr Calleo, « mais ce qui a été construit est extraordinaire. » Les États-Unis, quant à eux, étaient sur la voie de un « déclin » constant, a-t-il affirmé, à moins que les politiques ne soient réorientées pour reconnaître un monde où l’Europe et l’Asie exercent plus ou moins la même influence que les États-Unis. « Le siècle américain », un terme rendu populaire dans un éditorial du magazine Life par le fondateur Henry Luce en 1941, n’a vraiment duré qu’environ 26 ans, a écrit le Dr Calleo.

Le point de vue du Dr Calleo a été salué par les revues universitaires et ses collègues pour sa clarté et son urgence. Cela a également fait du Dr Calleo une cible pour les faucons néoconservateurs, les défenseurs de la realpolitik et d’autres qu’il a appelés.

Le Dr Calleo a été qualifié de naïf, aux yeux de certains détracteurs, pour ne pas avoir reconnu qu’un retrait militaire américain énerverait des alliés clés tels que la Corée du Sud et l’Arabie saoudite et offrirait plus de place à la Chine pour étendre son influence. Après l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et l’invasion de l’Ukraine en 2022, certains des travaux antérieurs du Dr Calleo semblaient dépassés en raison de sa vision prudente de l’expansion de l’OTAN.

Au Département d’État dans les années 1960, le Dr Calleo était une figure polarisante sur son admiration pour le président français Charles de Gaulle, qui était très méfiant envers l’OTAN et bloquait l’entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché commun, précurseur de l’Union européenne.

Le Dr Calleo a déclaré que ses «sympathies gaullistes ont exaspéré la plupart des divers membres de l’OTAN et [Common Market] cliques au Département d’État, mais a suscité un intérêt considérable ailleurs dans l’administration Johnson, en particulier au Pentagone où j’étais un visiteur fréquent.

Il a décrit son travail comme une sorte d’amour dur avec les États-Unis. Peu d’autres endroits, a-t-il dit, lui auraient permis la liberté de distinguer les politiques diplomatiques et militaires.

« J’ai parfois été un critique sévère de mon pays et de son gouvernement », écrit-il dans un essai autobiographique. « Mais je me rends compte de la chance que cela a été de grandir en tant qu’Américain au cours du siècle dernier. »

David Patrick Calleo est né à Binghamton, NY, le 19 juillet 1934, et a grandi dans la ville voisine d’Endicott. Son père était capitaine des pompiers et sa mère bibliothécaire.

Il est diplômé de l’Université de Yale en 1955 avec un diplôme d’un programme interdépartemental en sciences humaines, histoire, arts et lettres, connu sous le nom de HAL. Il est resté à Yale pour sa maîtrise en 1957 et un doctorat en sciences politiques en 1959.

Son premier livre, « Coleridge and the Idea of ​​the Modern State » (1966), était basé sur sa thèse de doctorat qui comprenait des études sur l’œuvre du poète et philosophe anglais Samuel Taylor Coleridge. Le Dr Calleo aimait raconter une histoire sur la façon dont une rafale de vent a presque soufflé son manuscrit dans un port grec alors qu’il voyageait, mais les spectateurs ont réussi à rassembler les pages.

Le Dr Calleo a enseigné à l’Université Brown de 1959 à 1961, puis est retourné à Yale en tant qu’instructeur en sciences politiques. En 1967, le Dr Calleo a accepté une offre de rejoindre le département d’État en tant que consultant pour Eugene Rostow, un ancien doyen de la faculté de droit de Yale qui avait rejoint l’administration Johnson en tant que sous-secrétaire d’État aux affaires politiques.

Après avoir quitté la fonction publique en 1968, le Dr Calleo a rejoint le programme Johns Hopkins SAIS et est devenu directeur fondateur de son département d’études européennes, qui comprend le Johns Hopkins Bologna Center en Italie.

Au début des années 1970, le Dr Calleo a commencé à travailler sur sa base européenne personnelle, une propriété sur l’île italienne d’Elbe. (L’empereur français Napoléon Bonaparte a été exilé à Elbe en 1814-15). La villa est devenue une retraite d’étude pour les étudiants diplômés et autres.

Le Dr Calleo a également utilisé Elba pour écrire plusieurs de ses livres, notamment « The Imperious Economy » (1982) et « The Bankrupting of America » ​​(1992), qui ont exploré les liens entre les dépenses déficitaires croissantes des États-Unis et la politique étrangère, y compris l’expansion constante. budget militaire.

Après avoir passé en revue « The Bankrupting of America » dans le Washington Post, le journaliste financier et analyste James Grant a écrit que les sombres prédictions du Dr Calleo ignoraient le dynamisme des marchés financiers américains. « S’il avait investi de manière aussi baissière qu’il l’a écrit », a écrit Grant, « il se préparerait très probablement à déposer une requête en faillite personnelle ».

En 1977, le Dr Calleo a épousé Avis Bohlen, dont le père, Charles, avait été un conseiller influent sur les affaires soviétiques. Le Dr Calleo l’a accompagnée dans des missions diplomatiques, notamment en tant qu’ambassadeur en Bulgarie de 1996 à 1999. Outre sa femme, les survivants comprennent un frère.

Selon M. Calleo, le déclin de l’influence américaine a un corollaire naturel : les autres grandes puissances rattrapent rapidement leur retard.

« La lente transition de l’hégémonie américaine vers un monde plus pluriel n’est pas, en soi, une défaite pour la politique américaine », écrit-il dans « The Imperious Economy ».

« Au contraire, c’est précisément le résultat auquel on aurait pu s’attendre de la politique elle-même. »