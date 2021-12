David ‘Bumble’ Lloyd prend sa retraite de Sky Sports Cricket après 22 ans | Nouvelles de cricket

David Lloyd a pris sa retraite de Sky Sports

David ‘Bumble’ Lloyd a annoncé sa retraite de Sky Sports après 22 ans dans l’entreprise.

L’ancien joueur et entraîneur anglais Lloyd, 74 ans, est devenu un pilier de la couverture de cricket de Sky Sports après avoir rejoint l’équipe en 1999, commentant des moments emblématiques tels que le 8-15 de Stuart Broad lors du test des cendres 2015 à Trent Bridge alors que l’Angleterre éliminait l’Australie pour 60 le premier matin.

Bumble était la voix du cricket T20 sur Sky après l’introduction du format en 2003 et également dans les commentaires, aux côtés d’Ian Bishop, lorsque les quatre six consécutifs de Carlos Brathwaite contre Ben Stokes ont emmené les Antilles vers une superbe victoire finale contre l’Angleterre en 2016 Finale de la Coupe du monde T20.

Le mois dernier, Lloyd s’est excusé auprès de l’ancien joueur du Yorkshire Azeem Rafiq après avoir été accusé d’avoir fait des commentaires racistes.

Rafiq, s’adressant au comité DCMS, a accusé Lloyd d’avoir tenté de le salir et de supprimer ses allégations de racisme contre ses anciens employeurs, le Yorkshire County Cricket Club.

Sky a confirmé qu’elle enquêterait sur les commentaires attribués à Lloyd.

Bumble : J’ai tellement de merveilleux souvenirs

Parlant de sa retraite, Bumble a déclaré: « Après 22 années merveilleuses avec Sky Cricket, j’ai décidé que le moment était venu de passer le micro. Ce fut un immense privilège d’essayer d’amener le sport que j’aime dans les foyers des gens et en bas du pays.

« Il y a tellement de souvenirs merveilleux, tellement de matchs formidables et de performances incroyables. J’ai eu la chance de parcourir le monde en partageant les hauts et les bas de Ashes, les victoires et les défaites en Coupe du monde, les héroïques et les chagrins avec vous tous.

« Partager une boîte de commentaires en Australie en 2013 avec mon héros de la radiodiffusion Bill Lawry a été un véritable moment fort. Ce fut un grand plaisir de travailler aux côtés de Ian Bishop, Ravi Shastri, Shane Warne, Shaun Pollock et Ian Smith parmi tant d’autres.

« Avec le décès de Bob Willis et après la décision de passer à autre chose par mes bons amis David Gower, Ian Botham et plus récemment Michael Holding, la boîte de commentaires se sent un peu plus vide. Et donc je pense qu’il est temps pour moi de faire la même chose et passez au chapitre suivant.

« Je laisse la boîte Sky entre des mains extrêmement compétentes dirigées par mes amis Michael Atherton, Nasser Hussain, Ian Ward et Rob Key. À ceux qui suivent, chérissez ce micro. Informez et divertissez afin que la prochaine génération puisse tomber amoureuse de ce jeu merveilleux .

« J’en ai fini avec Sweet Caroline mais selon les mots d’Elton John, « Je suis toujours debout! » Beaucoup d’amour, Bumble. »

Lloyd a joué neuf tests et huit internationaux d’une journée pour l’Angleterre entre 1973 et 1980, marquant cent dans chaque format, dont un 214 invaincu lors de son deuxième test seulement, contre l’Inde à Edgbaston en juillet 1974.

Bumble a joué tout son cricket national pour son Lancashire natal et a ensuite entraîné le comté de Red Rose en 1993 avant de devenir entraîneur-chef de l’Angleterre en 1996.

Lloyd a dirigé l’Angleterre jusqu’en 1999, puis a rejoint Sky Sports, où son humour et ses connaissances ont engagé les téléspectateurs pendant plus de deux décennies.

Sky Sports Cricket : Bumble a été une star

Une réponse de Sky Sports Cricket disait: « David ‘Bumble’ Lloyd est une star de la boîte de commentaires de Sky Cricket depuis plus de deux décennies, avec une capacité extraordinaire à informer et à divertir dans une égale mesure.

« Bumble a également joué un rôle important en aidant Sky à lancer Twenty20, amenant le cricket à un nouveau public en 2003 – un format qui a changé le sport pour toujours.

« Peut-être que sa meilleure heure a eu lieu lors du match Ashes Test à Trent Bridge en 2015 – qualifiant la performance incroyable de Stuart Broad avec perfection.

« Un an plus tard, il était le commentateur principal lors d’une incroyable finale de la Coupe du monde T20, mais a remis le micro à Ian Bishop lorsqu’il est devenu évident que les Antilles allaient gagner.

« Il est très aimé et respecté par ses collègues commentateurs et l’équipe de production qui chérissent le temps passé à travailler avec lui. Merci Bumble pour votre service. »

Les excuses de Lloyd à Rafiq

S’exprimant le mois dernier sur ses excuses à Rafiq, Lloyd a déclaré : « En octobre 2020, j’ai eu un échange de messages privés avec un tiers impliqué dans le cricket, sur un certain nombre de sujets.

« Dans ces messages, j’ai fait référence à des allégations concernant Azeem Rafiq que j’avais entendues dans le jeu. J’ai également fait quelques commentaires sur la communauté asiatique de cricket.

« Je regrette profondément mes actions et je m’excuse très sincèrement auprès d’Azeem et de la communauté asiatique de cricket pour avoir fait cela et pour toute offense causée.

« Je suis fermement déterminé à faire du cricket un sport plus inclusif. Il est maintenant très évident qu’il reste encore du travail à faire et je ferai tout mon possible pour éliminer la discrimination du sport que j’aime et du sport qui a été ma vie pour plus de 50 ans. »

La déclaration de Sky se lit comme suit : « Sky s’engage à défendre activement l’inclusion dans le cricket – et dans tous les sports – et à s’opposer à toutes les formes de discrimination.

« Nous enquêterons sur les commentaires attribués à David Lloyd lors de l’audition du comité restreint d’aujourd’hui. »