David Brooks sur le retour du Pays de Galles après avoir surmonté un lymphome hodgkinien: «Je ne veux pas seulement être une pièce de rechange» | Nouvelles du football

David Brooks ne veut pas être choisi sur le sentiment après son retour sur la scène du Pays de Galles.

Brooks est de retour dans l’équipe du Pays de Galles pour les éliminatoires de l’Euro 2024 vendredi à domicile contre l’Arménie – la première fois qu’il joue pour les Dragons depuis octobre 2021, date à laquelle il a été diagnostiqué avec un lymphome hodgkinien de stade 2.

L’ailier de 25 ans a annoncé qu’il était sans cancer en mai de l’année dernière et est revenu au club pour Bournemouth en mars, commençant les deux derniers matchs de Premier League des Cherries.

Brooks a signé un nouvel accord de quatre ans avec Bournemouth en août dernier et dit qu’il doit être choisi pour le Pays de Galles au mérite.

« J’étais en fin de contrat cette année avant de signer mon nouveau contrat », a déclaré Brooks.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



David Brooks de Bournemouth a reçu une ovation debout des fans après avoir fait son retour à l’action après sa guérison d’un cancer.



« Avant même que les pourparlers ne commencent, je voulais qu’il soit clair que je n’étais pas là pour la sympathie.

« Je ne veux pas être là si je ne vais pas jouer ou si je n’étais pas dans les plans.

« Une fois qu’ils m’ont vu m’entraîner et à quel point j’étais déterminé à revenir, j’ai gagné ce qu’on m’a donné.

« C’est la même chose avec le Pays de Galles. Je ne veux pas seulement être appelé pour être une pièce de rechange. Je travaille dur pour revenir dans le Bournemouth XI et commencer également pour le Pays de Galles. »

Brooks a subi un traitement de chimiothérapie à la suite de son diagnostic de cancer, dont les effets drainants, selon lui, l’ont laissé avec des sueurs nocturnes, une perte de poids et des difficultés à monter les escaliers.

Maintenant, il est proche de sa condition de jeu optimale – « J’ai probablement besoin de changer un peu de graisse en muscle » – et dit que retourner au camp du Pays de Galles où il a été diagnostiqué était une « très bonne sensation ».

Image:

Brooks est de retour dans le giron du Pays de Galles





Brooks a déclaré: « La première étape après le traitement a été de retourner dans le vestiaire de Bournemouth et d’en faire partie.

« Dès que cela a été terminé, l’objectif était de revenir dans l’installation du Pays de Galles. Les gars m’ont accueilli à bras ouverts. »

Lors de sa rencontre avec le médecin-chef du Pays de Galles, Jonathan Houghton, qui a détecté que Brooks avait des symptômes de cancer, Brooks a déclaré: « Je lui dois beaucoup, il a évidemment beaucoup fait pour nous. C’est toujours agréable de le voir.

« Chaque fois que ma mère et mon père le voient, ils éclatent en sanglots et lui font un gros câlin. Je ne le remercierai jamais assez.

« Cette terrible nouvelle tombe et écrase votre monde, à ce moment-là, vous espérez que cela ira mieux et reviendra à la normale à un moment donné. »

« Je veux toujours essayer d’atteindre le sommet »

Image:

Brooks a remporté la dernière de ses 21 sélections au Pays de Galles en juin 2021





Brooks a remporté la dernière de ses 21 sélections au Pays de Galles contre le Danemark lors du Championnat d’Europe 2020 retardé en juin 2021.

Son point de vue sur la vie a peut-être changé à cette époque, Brooks déclarant « qu’il ne se souciait pas du football » lorsqu’il a été diagnostiqué « car je voulais juste être encore sur Terre ».

Mais Brooks a déclaré: « J’adore jouer au football et donc dès que j’ai reçu le diagnostic, cela a été arraché en un clin d’œil.

« Mais ce n’est pas la fin du monde si vous ne finissez pas par jouer au football. Le football n’est pas la vie ou la mort, l’essentiel est d’être heureux et en bonne santé.

Image:

Brooks a subi un traitement de chimiothérapie





« Mes ambitions n’ont pas changé. Je veux toujours essayer d’atteindre le sommet.

« La faim et la motivation sont les mêmes pour tous les gars. Nous avons tous le même objectif d’atteindre l’Euro, la Coupe du monde – c’est ce dans quoi tout le monde veut jouer.

« Il y a beaucoup de nouveaux visages, des gens que je n’ai pas rencontrés avant ce camp et beaucoup de nouveaux membres du personnel.

« Mais le peu de temps que j’ai travaillé avec eux au cours de la semaine dernière, nous poussons tous dans la même direction et essayons d’atteindre le même objectif. »

Page: Mullin doit faire ses preuves en EFL

Image:

Paul Mullin a marqué 78 buts en deux saisons





Rob Page dit que l’attaquant de Wrexham, Paul Mullin, sera considéré pour la sélection du Pays de Galles s’il marque régulièrement en Ligue 2.

Né à Liverpool, Mullin se qualifie pour les Dragons par l’intermédiaire de sa grand-mère galloise et a déclaré qu’il aimerait représenter le Pays de Galles sur la scène internationale.

Le joueur de 28 ans a marqué 78 buts en deux saisons à Wrexham – aidant le club détenu par les acteurs hollywoodiens Rob McElhenney et Ryan Reynolds à revenir dans la Ligue anglaise de football – et a remporté le ballon d’or de la FA Cup 2022-23 en tant que meilleur buteur de la compétition. .

L’éligibilité de Mullin a été un grand sujet de discussion parmi les supporters du Pays de Galles, beaucoup souhaitant le voir recevoir un appel senior, mais le manager Page était réticent à sélectionner quelqu’un exerçant son métier dans le cinquième niveau du football anglais.

« Oubliez ce qu’il a fait jusqu’à présent », a déclaré Page avant les éliminatoires de l’Euro 2024 vendredi contre l’Arménie à Cardiff.

« S’il joue en Ligue 2 et qu’il marque des buts, alors nous le regarderons et le considérerons. Mais il y a un écart énorme entre son niveau et la Ligue 2.

« Nous continuerons à le surveiller et s’il continue de marquer des buts au fur et à mesure qu’il monte les niveaux, il fera ses preuves. »

Mullin a déjà brillé en Ligue 2 et a remporté le Golden Boot de la division avec une saison de 32 buts lors de la campagne de promotion 2020-21 de Cambridge.

Il a encore renforcé sa réputation en FA Cup cette saison avec neuf buts, dont trois contre le duo de championnat Coventry et Sheffield United.

Page a déclaré: « Je l’ai regardé contre Sheffield United et j’ai été très impressionné par lui, juste du point de vue du rythme de travail.

« Je ne voudrais pas jouer contre lui, c’est un casse-pieds.

« Oubliez ses buts et son œil pour le but, je l’aime parce qu’il est difficile de jouer contre lui. Il est comme un rat, et je le veux. »

La page accueille le casse-tête de la sélection

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Rob Page a confirmé que Tom Lockyer aurait été dans ses projets internationaux avant de s’effondrer lors de la victoire finale de Luton en barrage contre Coventry.



Page admet que le Pays de Galles doit affiner son jeu offensif pour les matchs contre l’Arménie et la Turquie après avoir récolté quatre points lors de ses deux premiers éliminatoires de l’Euro 2024 en mars.

Brennan Johnson et Brooks sont revenus dans l’équipe après avoir raté le match nul 1-1 en Croatie et la victoire 1-0 à domicile contre la Lettonie.

« Bien que j’étais satisfait de la performance de la Lettonie et de la façon dont nous avons contrôlé le match, ce dernier détail en haut du terrain est celui où nous devons nous améliorer », a déclaré Page.

« Avoir Brennan en forme et Daniel James, Harry Wilson et David disponibles ne fera que nous aider à atteindre cet objectif.

« Avec le personnel que nous avons, nous pouvons avoir deux ou trois formations différentes sans aucun problème.

« Le plan de match peut changer au cours d’un match, mais avoir des joueurs comme Brennan nous donnera l’opportunité de monter plus haut sur le terrain et de marquer plus de buts.

« Nous avons de bons joueurs et le problème est maintenant de savoir comment les intégrer tous dans la même équipe. »