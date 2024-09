David Bowie a remercié son ami qui s’est blessé à l’œil lors d’une bagarre entre adolescents

L’homme qui a endommagé l’œil de David Bowie lors d’une dispute entre adolescents a déclaré qu’il s’inquiétait encore aujourd’hui de ce moment.

George Underwood a rencontré David Jones – plus tard Bowie – alors qu’ils avaient 9 ans. Longtemps après avoir réglé leur différend au sujet d’une petite amie potentielle, ils ont voyagé ensemble dans le monde entier, et Bowie a fréquemment fait appel aux capacités artistiques d’Underwood, puisqu’il a conçu les couvertures de Hunky Dory et Poussière d’étoiles Ziggy.

À l’occasion du lancement d’une exposition à Londres, Underwood a déclaré à la BBC que la dispute avait eu lieu à propos d’une fille nommée Carol.

« Nous étions toujours ensemble, nous étions de très bons amis et nous avions l’habitude de parcourir Bromley High Street, tous habillés à la perfection, pensant que nous étions un don de Dieu, essayant de draguer toutes les filles », se souvient-il.

Les deux garçons avaient tenté d’attirer Carol lors d’une fête d’anniversaire de 15 ans, et elle avait accepté de rencontrer Underwood plus tard au club de jeunes local – mais Bowie lui a ensuite dit qu’elle avait changé d’avis et qu’elle allait le rencontrer à la place.

« J’ai décidé d’aller au club de jeunes un peu plus tard, parce que je n’y étais jamais allée auparavant », a poursuivi Underwood, « et son compagnon est sorti en criant : « Où étais-tu ? Carol t’attend depuis plus d’une heure ! » J’ai pensé : « Oh-oh. David m’a raconté une histoire de porc [lie] ici.' »

Un ami a exhorté Underwood à « en coller un » à Bowie, et c’est ce qu’il a fait.

Pourquoi David Bowie n’a pas eu de problème à vivre avec son œil endommagé

La rock star expliqué plus tard:« Ce n’était pas un coup très dur, mais il m’a évidemment touché sous un angle plutôt étrange », admettant qu’il s’était « vanté auprès de mon pote du fait que j’étais un Casanova ».

Le résultat fut que l’iris gauche de Bowie fut paralysé, donnant l’impression que son œil était d’une couleur différente de son œil droit, et amplifiant l’effet yeux rouges de la photographie au flash.

« C’était tout simplement horrible », a déclaré Underwood. « Je n’ai pas aimé ça à l’époque. Mais bien sûr, plus tard, voilà qu’il dit que je lui ai rendu service parce que cela lui a donné cet air énigmatique et surnaturel. »

Mis à part les disputes d’adolescent, Underwood se souvient avec tendresse de son ami. « Il me manque énormément parce qu’il est parti trop tôt, comme nous le savons, et c’était vraiment agréable d’être avec lui, toujours amusant. Nous avons beaucoup ri », a-t-il déclaré. « Je me suis souvent demandé si chaque fois qu’il se regardait dans le miroir, il pensait à moi. »

Underwood a ensuite conçu des pochettes d’album pour des artistes tels que T. Rex, Procol Harum et Mott the Hoople ainsi que pour Bowie, mais il a avoué que l’incident de l’œil le hante toujours : « J’ai juste un peu peur de le faire graver sur ma pierre tombale. »