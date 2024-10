David Boreanaz de l’équipe SEAL propose un renouveau de la série Bones après la fin de la saison 7

La populaire série dramatique militaire L’équipe SEAL s’est terminé après sept saisons, tirant les rideaux sur l’histoire de David BoréanazIl s’agit de Jason Hayes, de son équipe et de leurs familles. Boreanaz est l’une des plus grandes stars de la télévision avec plusieurs succès à son actif. Avant Hayez, il a joué l’agent spécial du FBI Seeley Booth dans 12 saisons de la série dramatique policière procédurale de Fox. Os. Récemment, il a évoqué les perspectives d’un La renaissance des os et quel pourrait être son scénario.

David Boreanaz est ouvert au retour de la série Bones après la fin de l’équipe SEAL

Dans une récente interview avec VariétéBoreanaz a déclaré qu’il envisagerait de revenir pour un Bones Revival. Cependant, il a mentionné qu’il faudrait qu’il s’agisse d’une série limitée et non de « cette chose longue, très longue » comme la série originale. « Faites-moi confiance : ce n’est pas quelque chose sur lequel je me concentre en ce moment dans ma vie où je me trouve actuellement, mais c’est la seule émission que j’envisagerais – et je dirai, réfléchissez », a-t-il ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé où seraient désormais ses personnages et ceux de Deschanel, Boreanaz a spéculé : « Booth serait probablement honoré à Quantico, au sein même du FBI. Nous aurions une fille qui aurait au moins 15 ou 16 ans. Elle entrerait à l’université, étudiant probablement les tactiques consistant à vouloir devenir agent du FBI, ce qui rendrait sa mère folle. Et peut-être qu’elle change de cap et suit un cours d’anthropologie médico-légale dans le cadre de cette étude pour devenir un agent du FBI. Qui sait ?

Boreanaz a expliqué que Booth serait probablement à la retraite avant d’être « ramené dans une affaire », tandis que Brennan « écrirait des livres et recevrait des distinctions » et « devait se rendre au FBI à la lumière de cette récompense que je reçois ». Il a ajouté : « Et puis la merde frappe le ventilateur. Je peux le voir, mec ! » Selon Boreanaz, ce scénario serait « hilarant ». Il réfléchit : « Ma fille pourrait en fait suivre une formation active au FBI, ce qui serait plutôt drôle. »

Bones a été diffusé à l’origine entre 2005 et 2017 et était une adaptation libre de la vie et des romans de l’anthropologue légiste Kathy Reichs. La série avait déjà un spin-off, The Finder, diffusé pendant une saison sur Fox en 2012 avant son annulation.