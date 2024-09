David Beckham se réjouit du « plus grand et meilleur » show de Victoria

Victoria Beckham a reçu le soutien de sa famille lors du défilé de la Fashion Week de Paris.

La créatrice de mode de 50 ans a présenté vendredi sa dernière collection, avec à ses côtés son mari David Beckham et leurs enfants Brooklyn, Romeo, Cruz et Harper.

Victoria portait un costume noir surdimensionné pour son événement spécial. Pendant ce temps, David avait l’air tout aussi élégant en costume-cravate.

Cruz a opté pour une suite bleue à fines rayures, Romeo a enfilé une tenue entièrement noire et Brooklyn a opté pour un costume noir classique.

L’épouse de Brooklyn, Nicola Peltz Beckham, a assorti le style de son mari dans une combinaison chemise et nœud papillon.

Tandis que le plus jeune Beckham, Harper, 13 ans, portait une superbe robe rose conçue par Victoria elle-même.

Avant le spectacle, David a partagé un moment ludique sur Instagram, publiant une photo avec ses enfants et plaisantant sur la difficulté de convaincre tout le monde d’approuver la photo.

Le propriétaire de l’Inter Miami a écrit en légende : « Sur le chemin du spectacle des mamans et essayer de prendre une photo était un peu difficile », a-t-il ajouté de manière hilarante, « ‘Papa avant de le publier, nous devons tous approuver’ Je t’aime, vous ne pouvez pas tous attends de te voir @brooklynpeltzbeckham et @nicolaannepeltzbeckham, nous t’aimons maman et sommes si fiers de toi @victoriabeckham @romeobeckham @cruzbeckham #HarperSeven. »





Après l’événement, David a fièrement félicité sa femme en écrivant : « Prenez votre arc, nous sommes si fiers de vous x Le plus grand et le meilleur spectacle à ce jour, nous vous aimons @victoriabeckham @brooklynpeltzbeckham @romeobeckham @romeobeckham @cruzbeckham #HarperSeven. »