David Beckham révèle qu’il est tombé amoureux de Victoria au premier regard

David Beckham s’est souvenu du moment spécial de sa vie où il a rencontré sa femme, Victoria, pour la toute première fois.

Parler à Magazine People Lors de l’événement Let’s Do Dinner de Stella Artois jeudi, l’ancien joueur de football professionnel a révélé qu’au moment où il a posé les yeux sur la créatrice de mode, il a su qu’elle était celle-là.

Lorsque David lui a demandé si c’était « le coup de foudre », il a répondu : « Absolument ».

« Bien sûr. C’était une Spice Girl, elle était sexy, belle et charmante », a poursuivi la star de 49 ans. « Puis j’ai découvert à quel point elle était une femme forte. C’est donc encore un cadeau qui n’a cessé de se renouveler. »

Pour ceux qui ne le savent pas, David et Victoria ont échangé leurs vœux le 4 juillet 1999 et le couple partage quatre enfants ensemble – Brooklyn Beckham, Romeo Beckham, Cruz Beckham et Harper Beckham.

Récemment, la star du football a remercié sa femme de 50 ans pour l’avoir inspiré à essayer de nouveaux looks, révélant : « Elle m’a toujours donné cette confiance, et elle le fait toujours maintenant, même après 27 ans. »

« Elle me donne toujours cette confiance qui me donne envie d’avoir une belle apparence et de me sentir bien », a-t-il ajouté.