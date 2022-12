David Beckham répond aux critiques sur son rôle d’ambassadeur à la Coupe du monde du Qatar

CNN

Le grand footballeur anglais David Beckham a critiqué son rôle d’ambassadeur du Qatar pendant la Coupe du monde, affirmant qu’il est “positif que le débat sur les questions clés ait été stimulé directement par la première Coupe du monde organisée dans la région”.

Le comédien britannique Joe Lycett a appelé Beckham à se retirer de son rôle de leader du tournoi en raison du bilan du Qatar en matière de droits de l’homme, en particulier de sa position sur l’homosexualité, qui est illégale dans l’État du Golfe, et a déclaré qu’il déchiqueterait 10 000 £ (11 800 $) si il n’a pas reçu de réponse de la star du football.

Lycett a déclaré qu’il n’avait pas reçu de réponse de Beckham dans les délais imposés, ce qui l’a amené à partager une vidéo de lui-même semblant déchiqueter l’argent lorsque le tournoi a débuté le 20 novembre – mais il a affirmé plus tard qu’il avait “fait un don à des associations caritatives LGBTQ+”. et pas déchiqueté d’argent.

“Nous comprenons qu’il existe des opinions différentes et bien arrêtées sur l’engagement au Moyen-Orient, mais nous considérons qu’il est positif que le débat sur les questions clés ait été stimulé directement par la première Coupe du monde organisée dans la région”, a déclaré le porte-parole de Beckham à CNN via un déclaration vendredi.

“Nous espérons que ces conversations conduiront à une plus grande compréhension et empathie envers tous et que des progrès seront réalisés”, poursuit le communiqué.

“David a été impliqué dans un certain nombre de Coupes du monde et d’autres tournois internationaux majeurs à la fois en tant que joueur et ambassadeur et il a toujours cru que le sport avait le pouvoir d’être une force pour le bien dans le monde. Le football, le sport le plus populaire au monde, a une véritable capacité à rassembler les gens et à apporter une réelle contribution aux communautés », a ajouté le porte-parole de Beckham.

Le tournoi a été embourbé dans la controverse, une grande partie de l’accumulation se concentrant sur les droits de l’homme, de la mort de travailleurs migrants et les conditions que beaucoup ont endurées au Qatar, aux LGBTQ et aux droits des femmes.

Un rapport de Human Rights Watch (HRW) publié en octobre a documenté des cas présumés de passages à tabac et de harcèlement sexuel en détention. Selon des victimes interrogées par Human Rights Watch, les forces de sécurité auraient forcé des femmes transgenres à suivre des séances de thérapie de conversion dans un centre de « santé comportementale » parrainé par le gouvernement.

« Les autorités qatari doivent mettre fin à l’impunité pour les violences contre les personnes LGBT. Le monde regarde », a déclaré Rasha Younes de Human Rights Watch.

Un responsable qatari a déclaré à CNN que les allégations de HRW “contiennent des informations qui sont catégoriquement et sans équivoque fausses”.

Lycett a visé Beckham le mois dernier et a déclaré dans une vidéo : “Vous êtes le premier footballeur de Premiership à faire des shootings avec des magazines gays comme Attitude, à parler ouvertement de vos fans gays.”

“Maintenant, nous sommes en 2022. Et vous avez signé un accord de 10 millions de livres sterling avec le Qatar pour être leur ambassadeur pendant la Coupe du Monde de la FIFA.”

Lycett n’était pas la première personne ou le premier groupe à critiquer Beckham pour son poste d’ambassadeur.

Josh Cavallo, joueur d’Adélaïde United, qui s’est révélé gay l’année dernière, a déclaré à CNN Sport qu’il aimerait voir Beckham utiliser sa plateforme pour soutenir la communauté LGBTQ au lieu de promouvoir le gouvernement qatari.

“Si quelqu’un comme David Beckham avec sa plate-forme nous contourne et devient un allié que nous voulons qu’il soit, c’est vraiment utile.

“S’il pouvait passer à l’étape suivante et montrer ce qu’il signifie pour la communauté LGBTQ, ce serait fantastique.”

La Coupe du monde se termine dimanche avec l’Argentine affrontant la France, championne en titre, en finale au Qatar.