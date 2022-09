David Beckham rend hommage à la reine Elizabeth II après avoir rendu hommage à Sa Majesté

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

David Beckham et sa femme Victoria Beckham ont rendu hommage à feu la reine Elizabeth II alors qu’elle était inhumée lundi.

Beckham, 47 ans, a partagé lundi une photo du cercueil de la reine Elizabeth II porté par des porteurs. Des funérailles d’État ont eu lieu pour Sa Majesté à Westminster Hall avant qu’elle ne soit enterrée à la chapelle Saint-Georges à Windsor.

“Notre reine est à la maison. Aujourd’hui, nous avons dit un dernier adieu à Sa Majesté la reine”, a partagé Beckham sur les réseaux sociaux après les funérailles de la reine lundi. “Cette semaine, le monde a pleuré la perte d’un leader unique, inspirant et attentionné.

“Des personnes de tous horizons se sont réunies par milliers pour montrer leur gratitude envers notre reine bien-aimée”, a-t-il ajouté. “Parallèlement à l’incroyable cérémonie et à la tradition, nous avons vu une famille aimante pleurer une mère, une grand-mère et une arrière-grand-mère avec dignité et dévouement. Son héritage de service et de dévouement au devoir perdurera… Longue vie au roi.”

DAVID BECKHAM REPÉRÉ DANS UNE LIGNE MASSIVE POUR VOIR LE CERCUEIL DE LA REINE ELIZABETH II

L’hommage de Beckham à la reine a suivi sa décision d’attendre dans la file d’attente avec des membres du public pour rendre hommage à la défunte reine.

“Je pensais qu’en venant à 2 heures du matin, ça allait être un peu plus calme. J’avais tort”, a déclaré Beckham à la BBC. “Tout le monde avait ça en tête.”

La star du football à la retraite a expliqué qu’il s’était joint à la file d’attente pour “faire l’expérience et célébrer ce que Sa Majesté a fait pour nous”.

“Donc, cette journée allait toujours être difficile, et c’est difficile pour la nation. C’est difficile pour tout le monde dans le monde, parce que je pense que tout le monde le ressent, et nos pensées vont à la famille et évidemment à tout le monde ici aujourd’hui”, a-t-il déclaré. ajoutée.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Le moment le plus spécial pour moi a été de recevoir mon OBE. J’ai emmené mes grands-parents avec moi, qui sont ceux qui m’ont vraiment élevé pour être un grand royaliste et un fan de la famille royale, et évidemment j’avais ma femme là-bas comme bien.”

Beckham a été nommé Ordre de l’Empire britannique en 2003 par la reine Elizabeth II. Il a également rencontré Sa Majesté en 2018 avant la cérémonie de remise des prix Queen’s Young Leaders.

L’épouse de la star du football, Victoria, a également partagé son propre hommage.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“J’ai passé la semaine dernière à réfléchir à la perte de Sa Majesté la reine Elizabeth II et à la façon dont elle a été une puissante source d’inspiration non seulement pour moi, mais pour tant de personnes dans le monde”, a-t-elle écrit. “L’icône ultime à tous points de vue et l’incarnation de l’élégance, elle vivra dans nos cœurs et nos esprits pour toujours. J’offre ma plus profonde sympathie et mes sincères condoléances à la famille royale en ce moment, et nous nous joignons à eux pour pleurer la perte de notre Souverain bien-aimé.”