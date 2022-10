David Beckham partage un très rare selfie seins nus au lit avec sa femme Victoria

TOPLESS David Beckham a été snobé en faveur d’un bon livre hier soir alors qu’il se dirigeait vers le lit avec sa femme Victoria.

Hunky Becks, élu homme le plus sexy du monde en 2015, a révélé que le créateur de mode était totalement absorbé par le roman de 2021 Malibu Rising.

Il a pris une photo de Posh Spice portant une paire de lunettes et utilisant une lampe de lecture récemment achetée qui éclairait la pièce.

Il a dit: “Donc, ma femme a une nouvelle lumière de son livre d’Amazon.”

“Pour être clair, il n’y a pas d’autres lumières allumées dans la pièce.”

David, 47 ans, a récemment révélé sa fierté alors que Victoria, 48 ans, a animé son premier défilé en direct à la Fashion Week de Paris depuis la pandémie.

Et Victoria a été vue en larmes avant de se précipiter pour embrasser son mari David après son spectacle réussi à Paris – où elle ne s’était jamais montrée auparavant.

Ils ont retrouvé leur fils Brooklyn et sa femme Nicola lors de l’événement, Victoria partageant une photo de famille.

Brooklyn et Nicola ont rejoint David, Romeo et Harper, ainsi que le rédacteur en chef du Vogue britannique Edward Enninful et la rédactrice en chef du Vogue américain Anna Wintour.





Elle a légendé le cliché: “C’est Paris bébé !! Je suis tellement reconnaissant envers ma famille, @BritishVogue et @VogueMagazine de m’avoir toujours soutenu dans ce voyage xx VB »

Cela vient après avoir parlé d’une relation glaciale entre Victoria et Nicola après une interview où Nicola a suggéré que la créatrice de mode Victoria a renié sa promesse de créer sa robe de mariée.

Et une source a déclaré que Victoria voulait un front uni dans la capitale française.

Ils ont expliqué: “Victoria a étendu la branche d’olivier et a demandé à Brooklyn et Nicola de rester à Paris et de venir à son spectacle.

«Cela mettrait un terme aux rumeurs de rupture et elle et la famille aimeraient les voir.

“L’avoir, lui et sa femme, assis au premier rang lors de son premier spectacle à Paris constituerait un front uni.”

