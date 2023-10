David Beckham insiste sur le fait qu’il n’a jamais voulu quitter Manchester United pour le Real Madrid en 2003, mais affirme que Sir Alex Ferguson « a pris sa décision » concernant le transfert.

L’ancien capitaine anglais était l’un des grands favoris des supporters d’Old Trafford et a marqué 85 buts en 394 apparitions au cours d’une période réussie au club, où il avait évolué dans le système des jeunes.

Mais les choses ont mal tourné vers la fin de son séjour au club, Ferguson étant mécontent du style de vie de célébrité du milieu de terrain.

« Au fil des années, le manager a toujours pris la bonne décision à ses yeux pour l’équipe et le club », a déclaré Beckham au micro. Podcast Restez fidèle au football.

« Cela m’est finalement arrivé. Je ne voulais pas quitter Manchester United à ce moment-là. Nous venions de gagner à nouveau le championnat, mais tout d’un coup, je reçois un appel téléphonique pour me dire que Manchester United avait accepté un accord. accord, et ce fut la fin.

« Même en essayant de parler au manager après ça, il n’a pas voulu me parler. Ce n’était pas par dépit, il était en vacances, il ne voulait pas qu’on le contacte, il avait pris sa décision et c’était fini.

« Cela s’est produit notoirement au fil des années à Manchester United avec Mark Hughes, Andre Kanchelskis, Paul Ince et tous ces grands joueurs licencié à un moment où nous sentions qu’ils étaient dans la fleur de l’âge, mais le manager prend les décisions et c’est tout. c’est important. »

Le déménagement de Beckham à Madrid l’a vu se lancer dans une autre phase de sa carrière, qui l’a ensuite conduit au LA Galaxy, à l’AC Milan et au Paris Saint-Germain – et finalement à acheter un club à Miami.

Et bien qu’il ne veuille pas quitter United en 2003, le propriétaire de l’Inter Miami ne regrette désormais pas la tournure des choses.

« Ma vie serait totalement différente [if I stayed at Manchester United] », a-t-il déclaré. « J’aurais toujours vécu à Manchester, mais j’ai eu l’opportunité d’aller jouer en Espagne, d’apprendre une nouvelle langue et une nouvelle culture. De là, je suis parti en Amérique et j’ai eu l’opportunité d’acheter une équipe, puis je suis allé à Milan et j’ai terminé ma carrière à Paris.

« Culturellement, c’est quelque chose que j’ai adoré, avoir l’expérience de jouer à l’étranger. Quand j’étais jeune, je n’avais pas l’intention de quitter Manchester United, mais quand cela s’est produit, c’était probablement la meilleure chose qui pouvait m’arriver dans ma vie, même si Je ne le voulais pas. »

