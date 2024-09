David Beckham : « J’ai détesté presque chaque instant du tournage » du documentaire Netflix récompensé par un Emmy

Le documentaire Netflix primé aux Emmy Awards de la légende du football David Beckham, « Beckham », a emmené les fans du monde entier dans les coulisses de l’un des athlètes les plus polarisants du siècle.

Mais Beckham lui-même a révélé à la variété qu’il « a détesté presque chaque instant de sa réalisation ».

« Cela m’inquiétait, cela me rendait nerveux et cela rendait Victoria nerveuse », a déclaré Beckham à propos du documentaire, qui a été divisé en quatre parties l’année dernière.

« Il m’a fallu beaucoup de temps pour accepter le fait que j’allais réussir, mais il y avait plusieurs raisons pour lesquelles nous voulions y arriver. Lorsque j’ai pris ma retraite, je n’étais pas prêt à parler de ma carrière et de ce qui s’était passé. C’est pendant la pandémie que les documentaires ont vraiment explosé, et c’était à l’approche du 10e anniversaire de ma retraite du football. »

Beckham a fait produire le documentaire par son Studio 99, qui s’est penché sur sa vie personnelle avec sa femme et sa famille ainsi que sur sa légendaire carrière de footballeur, commençant à Manchester United et se terminant avec le Paris Saint-Germain en 2013. Et bien sûr, ses matchs internationaux avec l’Angleterre étaient également présentés.

Mais la série en quatre parties s’est penchée en profondeur sur ses épreuves et ses tribulations, tant personnelles que professionnelles, ce qui nécessitait « le bon réalisateur » pour le représenter, et Beckham a fini par choisir Fisher Stevens pour le faire.

Variety s’est entretenu avec Stevens, qui a déclaré que Leonardo DiCaprio l’avait recommandé pour le rôle de réalisateur.

Mais Beckham ne cherchait pas quelqu’un qui édulcorerait le parcours de sa vie jusqu’à ce point. Il voulait quelqu’un de vraiment brut.

« Quand j’ai rencontré Fisher, j’ai su que c’était l’homme qui me mettrait vraiment mal à l’aise et je savais que je devais me sentir mal à l’aise pour faire le documentaire que nous avons réalisé », a déclaré Beckham.

La haine qu’il ressentait n’était donc pas due au fait qu’il n’aimait pas le produit fini. C’était le contenu, les réflexions sur les moments personnels difficiles et le fait de revivre ses moments les plus traumatisants sur le terrain qui le rendaient nerveux, lui et sa famille.

Certains ont cependant critiqué le manque de contenu concernant la rumeur de liaison de Beckham avec son ancienne assistante Rebecca Loos, qui, en avril 2004, a affirmé qu’elle et lui avaient eu une liaison de quatre mois alors qu’il jouait au Real Madrid. Beckham a ensuite déclaré que les rumeurs étaient « ridicules », mais certains doutent encore que ce soit le cas.

Mais, pour ce documentaire, Beckham a déclaré qu’il n’avait pas vu le produit fini avant sa sortie.

« Tout au long du documentaire, dès le premier jour, j’ai dit : « Je ne veux rien voir avant la sortie » », a-t-il déclaré à propos de son influence sur le travail de Stevens. « Je n’ai pas fait le montage. Je n’ai vu aucune coupure. Je voulais laisser Fisher avoir le contrôle. Il a fallu beaucoup de persuasion pour le convaincre. »

Au final, Beckham et sa femme ont « adoré le résultat », et le fait que le documentaire ait été acclamé par la critique montre à quel point il a été bien reçu.

Le Studio 99 de Beckham prépare un documentaire sans titre avec Netflix qui se concentre également sur la vie de Victoria.