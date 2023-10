David Beckham « fier » du rôle d’ambassadeur du Qatar à la Coupe du monde malgré les critiques sur les droits LGBTQ+ | Actualités footballistiques

David Beckham a insisté sur le fait qu’il n’était pas contrarié par les critiques qu’il a reçues concernant sa décision d’accepter des millions de livres sterling du Qatar pour servir d’ambassadeur du football pour la Coupe du monde de l’année dernière, malgré la position du pays sur les droits LGBTQ+.

S’exprimant lors de la première de son nouveau documentaire sur Netflix, lorsqu’on lui a demandé s’il avait fait ses devoirs sur la vie des homosexuels dans ce pays arabe, il a répondu : « Je fais toujours ça.

« Laissons le football parler, c’était un grand tournoi, beaucoup de gens étaient contents.

« J’ai eu beaucoup de conversations avec la communauté LGBTQ lorsque j’étais là-bas. Ils ont dit qu’ils avaient apprécié les matchs et qu’ils estimaient que c’était la Coupe du monde la plus sûre qu’ils aient eu depuis longtemps, que c’était une compétition importante et que j’étais fier d’en faire partie. »

La criminalisation de l’homosexualité par le Qatar, ainsi que les violations des droits de l’homme, ont conduit de nombreuses personnes à critiquer l’attribution du tournoi.

Di Cunningham, co-fondateur de Three Lions Pride, avait déclaré à l’époque : « L’une des difficultés que nous rencontrons, c’est que les gens prennent de l’argent pour promouvoir le Qatar, pour promouvoir la Coupe du Monde.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les inquiétudes concernant les violations des droits de l’homme au Qatar ont poussé la FIFA à créer en 2017 le conseil consultatif des droits de l’homme – il a été abandonné en 2019.



« Nous sommes tellement déçus parce que la communauté LGBTQ+ a eu David Beckham sur un piédestal comme un grand allié, et puis il s’avère qu’il est un ambassadeur de cette Coupe du monde et c’est incroyablement décevant. J’espère donc que le message a été transmis à ces gens. sera critiqué pour cela. »

Beckham a été largement critiqué pour sa décision d’accepter des millions de livres sterling du régime qatari, compte tenu des affirmations des militants selon lesquelles la communauté vit avec les persécutions et les passages à tabac de la police.

« Une fois sur place, nous savions qu’il y aurait des gens qui en parleraient un peu plus », a déclaré Beckham. « J’ai toujours dit que c’était un jeu qui devait être partagé dans le monde entier.

« C’était une opportunité pour une autre nation et pour le monde arabe d’organiser une Coupe du monde qui accueillerait l’un des plus grands événements sportifs au monde. »