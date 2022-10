David Beckham fait face à la Flak pour avoir promu le Qatar avant la Coupe du Monde de la FIFA 2022

David Beckham a dû faire face à de sévères critiques pour sa vidéo promotionnelle au Qatar avant la Coupe du monde de football.

L’ancien capitaine de l’équipe de football d’Angleterre a été accusé d’avoir “étouffé l’espoir” pour la communauté LGBTQI dans son travail promotionnel pour la Coupe du monde. Le Dr Nas Mohamed, qui est récemment devenu le premier homme ouvertement gay au Qatar, a fustigé Beckham pour son approche douteuse envers la communauté LGBT+.

Le Dr Mohamed, dans sa lettre ouverte à Beckham, a écrit que l’ancien milieu de terrain de Manchester United est coupable de gagner de l’argent et de détourner le regard. Il a également exhorté Beckham à élever la voix contre l’injustice. La lettre aurait été écrite le mois dernier. C’est aussi la première critique publique de Beckham par un gay qatari.

« Vous anéantissez l’espoir pour la communauté LGBT au Qatar. Vous vous présentez… prenez l’argent et regardez de l’autre côté. De plus, vous envoyez un message qu’il n’y a vraiment aucune chance pour nous d’échapper à notre persécution actuelle et de vivre librement », a écrit le Dr Mohamed dans la lettre, obtenue par The Independent.

Le Dr Mohamed a ajouté que le travail de relations publiques de Beckham pour le Qatar ne représente pas une image précise de la nation et néglige les expériences atroces de la communauté LGBTQ+.

Le rapport affirme que Beckham a été payé une belle somme pour faire connaître le Qatar et la Coupe du Monde de la FIFA. Beckham a récemment figuré dans une publicité à moto à Doha.

Eric, ancien coéquipier de Beckham à Manchester United Cantona a également critiqué le footballeur anglais pour avoir joué des rôles d’ambassadeur du Qatar. Beckham n’est pas le seul footballeur à participer au travail promotionnel des hôtes de la Coupe du monde. L’entraîneur de Barcelone Xavi et l’ancien attaquant camerounais Samuel Eto’o ont également été aperçus en train de promouvoir le Qatar.

Cantona a même qualifié l’accord de Beckham avec le Qatar de “grosse erreur”. Dans une interview accordée à l’Athletic, l’ancien footballeur français a déclaré catégoriquement qu’il n’accepterait jamais de faire connaître le Qatar avant la Coupe du monde.

La Coupe du monde de football doit débuter le 20 novembre à l’Al Bayt Stade. Les hôtes du Qatar affronteront l’Équateur lors du match inaugural. L’affrontement au sommet devrait se jouer au stade Lusail de Doha le 18 décembre.

