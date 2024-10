David Beckham et sa fille Harper s’amusent ensemble !

La légende du football, 49 ans, a partagé des photos sur ses histoires Instagram le vendredi 18 octobre, du duo père-fille visitant diverses pizzerias lors d’une « tournée de pizzas » dans la région des trois États.

Le premier arrêt du couple était Grigg Street Pizza à Greenwich, Connecticut. Le restaurant est connu pour ses pizzas ainsi que ses sandwichs. David et Harper, 13 ans, ont posé devant l’enseigne du hotspot local, tenant une boîte de pizza.

Pizza de la rue Grigg.

David Beckham/Instagram



Le couple a ensuite été vu dans une pizzeria new-yorkaise – John’s sur Bleecker Street.

David a posté une image des piles de boîtes de pizza devant la cuisine, ainsi qu’une photo de lui et de sa fille posant pour un selfie sous l’enseigne à emporter suspendue.

Harper et David Beckham.

La sortie de David avec sa fille a eu lieu quelques jours après que lui et sa femme Victoria Beckham soient allés dîner au Nobu Malibu.

L’athlète – qui aime la nourriture – est un ami proche de Gordon Ramsay. Bien qu’ils soient amis depuis plus de deux décennies, David a déclaré exclusivement à PEOPLE en septembre que le La cuisine de l’enfer La star n’a pas souvent cuisiné pour lui.

« Nous sommes amis depuis environ 22 ans et il a cuisiné pour moi une fois. Une fois en 22 ans ! » » a déclaré Beckham.

Harper et David Beckham.

Parlant davantage de la façon dont la nourriture rapproche les êtres chers, David a déclaré : « J’aime toujours faire un barbecue pour la famille parce que cela nous rassemble vraiment. Notre famille a toujours été une famille qui s’assoit à six heures du soir – quand nous Nous sommes tous dans le même pays. »

Il a ajouté : « Et nous avons toujours eu des rôtis le dimanche. Je pense que c’est pourquoi j’aime tant cuisiner parce que j’aime rendre ma famille heureuse et je pense qu’ils aiment ma cuisine. »

En plus de Harper, David et Victoria, 50 ans, partagent également leurs fils Brooklyn, Romeo et Cruz.