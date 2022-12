David Beckham est le porte-parole manquant de la Coupe du monde

Un publiciste de Beckham a publié vendredi une déclaration au New York Times, la première réponse officielle après plusieurs demandes de renseignements précédentes, niant qu’il n’avait pas été disponible.

“David a été impliqué dans un certain nombre de Coupes du monde et d’autres tournois internationaux majeurs à la fois en tant que joueur et ambassadeur et il a toujours cru que le sport avait le pouvoir d’être une force pour le bien dans le monde”, a-t-il déclaré.

“Nous comprenons qu’il existe des points de vue différents et bien ancrés sur l’engagement au Moyen-Orient, mais nous considérons comme positif que le débat sur les questions clés ait été stimulé directement par la première Coupe du monde organisée dans la région”, poursuit le communiqué. “Nous espérons que ces conversations conduiront à une plus grande compréhension et empathie envers tous et que des progrès seront réalisés.”

Pour certains responsables qataris, cependant, la réticence de Beckham à s’engager en leur nom, malgré son contrat pour promouvoir le Qatar, le pays, et pas seulement sa Coupe du monde, est une source d’inquiétude depuis des mois. À leur avis, Beckham, en ne prenant pas la parole et en évitant d’être interrogé par les médias, exerçait son influence de manière parfois contre-productive. Pour tous les millions de dollars qu’il gagnait, les organisateurs qatariens ont estimé que l’examen minutieux de leur pays ne faisait qu’empirer.

Cette exaspération n’a fait que croître plus tôt cette année.

L’un des anciens coéquipiers de Beckham à Manchester United, Gary Neville, se rendait au Qatar pour réaliser un documentaire sur la Coupe du monde pour la télévision britannique, qui aborderait des questions telles que le bilan du Qatar en matière de droits de l’homme. (Neville s’inscrira plus tard pour travailler comme commentateur de match et de studio pour le réseau sportif multimilliardaire du pays, beIN Sports.) Dans le cadre de sa visite au Qatar, Neville s’était arrangé pour interviewer Beckham séparément pour son émission, The Overlap, qui est aussi un podcast. Les organisateurs ont pensé que cette opportunité offrait à Beckham la meilleure plate-forme pour discuter des controverses et de son rôle avec un interlocuteur sympathique qui était également un ami. Mais Beckham et son équipe ont hésité à l’idée, et lorsque l’interview de Neville a été diffusée, la réticence de Beckham à parler du Qatar a été notée une fois de plus.