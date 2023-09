David Beckham est le conférencier du déjeuner d’automne de la LIA

La légende du football David Beckham est le conférencier du déjeuner d’automne de la Long Island Association.

L’événement aura lieu le vendredi 13 octobre, en commençant par une réception de réseautage à 11 h et le programme du déjeuner est prévu à 12 h au Crest Hollow Country Club à Woodbury.

L’événement marque le premier déjeuner en personne de l’organisation depuis le début de la COVID-19.

« La Long Island Association a une histoire reconnue en matière d’offre au monde des affaires l’opportunité d’entendre directement des conférenciers de renommée internationale, et 2023 ne sera pas différent. Matt Cohen, président-directeur général de la LIA, a déclaré dans une déclaration écrite.

« Nous sommes ravis de reprendre notre premier déjeuner d’automne en personne depuis 2019 et d’accueillir une icône mondiale dans notre région – l’homme d’affaires, philanthrope et ancien capitaine de l’équipe nationale anglaise de football David Beckham », a-t-il ajouté.

L’après-midi sera présenté sous forme de questions et format, avec Cohen servant d’intervieweur.

« Le football fait partie du tissu social de nombreuses communautés et familles de Long Island et David est également un chef d’entreprise inspirant. J’ai hâte de l’interviewer et d’en savoir plus sur ses jours riches en tant que joueur de football professionnel, son rôle actuel de co- propriétaire et président de l’Inter Miami CF, qui a récemment recruté la star Lionel Messi, et son travail entrepreneurial et caritatif impactant », a déclaré Cohen.