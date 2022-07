David Beckham, ému, dit qu’il “ne peut pas imaginer ce que les Ukrainiens ont vécu” lors du sommet sur la guerre organisé par Piers Morgan

UN ÉMOTIONNEL David Beckham a déclaré qu’il “ne peut pas imaginer ce que les Ukrainiens ont vécu” lors d’une réunion au sommet organisée par Piers Morgan.

Ambassadeur itinérant de l’UNICEF pendant 17 ans, le père de quatre enfants est apparu au sommet via une liaison vidéo.

David Beckham a envoyé un message de soutien à l’Ukraine Crédit : Talk TV

Beckham a déclaré qu’il “ne peut pas imaginer ce que le peuple ukrainien a vécu” Crédit : Talk TV

Beckham a déclaré au public : “Depuis le début de la guerre en Ukraine, j’ai suivi la situation et j’ai parlé avec le personnel de l’UNICEF sur le terrain.

“Je ne peux pas imaginer ce que les Ukrainiens ont vécu ces cinq derniers mois, mais je sais, grâce à mon expérience avec l’UNICEF, que le retour à la routine par l’éducation et l’apprentissage est un grand guérisseur pour de nombreux enfants.”

Dans son message de soutien à l’Ukraine, l’as du football s’est dit “toujours ému” par “l’incroyable esprit et la détermination” des parents et “des enfants qui ont survécu à de terribles catastrophes et conflits”.

Vêtu d’une chemise bleue et d’une veste crème, Beckham a déclaré: “Je suis frustré qu’une fois de plus, les enfants subissent de terribles traumatismes et douleurs, voyant des choses qu’aucun enfant ne devrait avoir à voir.”

Le footballeur a ensuite expliqué comment il comprenait que les enfants avaient besoin de routine – quelque chose qui, selon lui, manquait à ses enfants pendant les fermetures de Covid-19.

“En tant que père, j’ai vu comment une rupture dans la routine d’un enfant comme les confinements que nous avons connus pendant la pandémie de Covid peut affecter les enfants, leur humeur, leur développement, voire leur santé.”

Il a ajouté : « Tant que la guerre n’est pas terminée, il est important que, dans la mesure du possible, nous donnions aux enfants une chance de récupérer, de jouer, de rencontrer de nouveaux amis, d’être proches de leur famille et de commencer à retrouver leur enfance.

Décrivant comment « l’école consiste à apprendre et […] bien plus que cela”, le copropriétaire de Salford City a déclaré qu’il était “chanceux d’avoir des professeurs et des entraîneurs qui m’ont guidé et encouragé à accomplir bien plus”.

“Tous les enfants méritent cela et les enfants ukrainiens doivent être protégés et en sécurité”, a rappelé Beckham au public.

“C’est notre devoir – nous tous en tant que parents, leaders, mentors et guides. Et en recréant ce sentiment de sécurité, les enfants recommenceront à apprendre et à rêver de leur avenir.”

Cela vient après que Piers Morgan ait félicité le président ukrainien Zelensky et la Première Dame pour leur résilience face à la guerre avec la Russie.

L’animateur de TalkTV est arrivé à Kyiv plus tôt dans la journée pour rejoindre Olena Zelenska pour une réunion au sommet afin de faire la lumière sur le bilan de l’invasion russe.

L’épouse de Zelensky a présidé l’événement international – Le deuxième sommet des premières dames et messieurs – qui marque le 150e jour de l’invasion brutale de l’Ukraine par la Russie.

Piers n’a pas tardé à louer le couple présidentiel comme “inspirant” avant de dire que c’était un “grand privilège” d’être accueilli à Kyiv.

Il a déclaré: “Je voulais dire à la Première Dame à quel point le monde vous trouve inspirant, vous et votre mari. La façon dont vous avez rallié le peuple ukrainien est incroyable à regarder.

« J’ai eu l’honneur d’être invité ici et j’avais hâte de venir en Ukraine et de voir par moi-même la résilience des gens ici. Vous êtes un peuple remarquable.

“Je n’ai jamais rencontré de pays qui ait cette force et cette résilience, à l’exception peut-être de mon pays pendant la Seconde Guerre mondiale.

“Et je pense que c’est une chose incroyable à regarder, donc je pense que vous devriez être incroyablement fier non seulement de vos dirigeants mais du peuple.”

Aux côtés de Piers, d’autres visages célèbres ont participé à distance au sommet, notamment Richard Gere, Ashton Kutcher et Mila Kunis.

Organisé par le chroniqueur du Sun Piers Morgan, l’événement comprenait une allocution de la première dame d’Ukraine Olena Zelenska Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo