David Beckham dévoile ses abdominaux en pack de six dans des selfies torse nu pour partager ses rituels du « dimanche de soins personnels »

David Beckham transpire des frayeurs du dimanche.

Le président et copropriétaire du club de football Inter Miami CF a révélé le haut de son corps musclé dans une série de selfies torse nu partagés sur les réseaux sociaux.

Beckham, 49 ans, semblait se préparer à une séance de transpiration dans son sauna personnel avant de se vanter de ses propres conseils pour « prendre soin de soi le dimanche ».

Bex a montré son arsenal de tatouages ​​sur son corps et portait un bonnet Adidas noir sur la tête.

Il s’est enveloppé dans une simple serviette blanche assortie à une paire de slips Hugo Boss blancs alors qu’il se tenait à l’extérieur du sauna en bois Iglucraft.

« Il est toujours important de prendre une minute pour soi et de se réinitialiser », a écrit la légende du football sur ses histoires Instagram.

La vie de Beckham a été mise sous les projecteurs d’une manière inhabituelle l’année dernière avec la sortie de son documentaire éponyme sur Netflix.

Malgré des critiques élogieuses et un Emmy Award, il a déclaré à Variety qu’il « détestait presque chaque instant » de la réalisation de la série.

« Cela m’a inquiété et cela m’a rendu nerveux et cela a rendu Victoria nerveuse », a déclaré Beckham. Variété le mois dernier de lui et de sa femme.

« Il m’a fallu beaucoup de temps pour accepter le fait que j’allais y arriver, mais il y avait plusieurs raisons pour lesquelles nous voulions y arriver. Quand j’ai pris ma retraite, je n’étais pas prêt à parler de ma carrière et C’est à cause de la pandémie que les documentaires ont vraiment explosé, et c’était à l’approche du dixième anniversaire de ma retraite du football.

Le couple a été critiqué pour son manque d’inclusion concernant sa rumeur de liaison en 2004 avec l’ancienne assistante Rebecca Loos alors qu’il jouait avec le Real Madrid.

« Pendant tout le documentaire, dès le premier jour, j’ai dit : ‘Je ne veux rien voir jusqu’à ce qu’il sorte' », a-t-il déclaré. Les deux Beckham « ont adoré les résultats » des docu-séries en quatre parties.

