David Beckham dénonce sa femme Victoria pour avoir affirmé qu’elle avait grandi dans la « classe ouvrière » malgré la Rolls-Royce de son père

David Beckham a plaisanté en plaisantant avec sa femme Victoria Beckham pour avoir affirmé qu’elle appartenait à la « classe ouvrière ».

Dans le documentaire Netflix de David et Victoria « Beckham », qui détaille la vie de la star du football et de l’ancien membre des Spice Girls, Victoria a expliqué ce qu’elle avait initialement aimé chez David lorsque les deux se sont rencontrés lors d’un match de football en 1997.

« J’avais juste envie de lui, et c’était aussi simple que ça », a expliqué Victoria. « Je pense aussi que nous venons tous les deux de familles qui travaillent très dur. Nos deux parents travaillent très dur, nous sommes très ouvriers. »

« Être honnête! » David a appelé depuis une pièce séparée.

« Je suis honnête », a répondu Victoria, avant que David n’intervienne : « Dans quelle voiture ton père t’a-t-il conduit à l’école ? »

Victoria a trébuché dans sa réponse, disant d’abord : « Ce n’est pas une réponse simple », puis : « Cela dépend ».

Finalement, elle a admis : « OK, dans les années 80, mon père avait une Rolls-Royce. »

Le réalisateur du documentaire, Fisher Stevens, a passé 30 heures à parler avec David et 14 heures à interviewer Victoria pour le projet, a rapporté Variety.

« Tout n’a pas été rose dans sa relation avec Victoria », a déclaré Stevens au média. « Il y a une controverse constante. Franchement, j’ai été assez ému par leur relation en fin de compte et, après tout ce qu’ils ont vécu, à quel point ils s’aiment et à quel point ils sont proches. »

David et Victoria se sont mariés en 1999 et partagent quatre enfants : Brooklyn, Romeo, Cruz et Harper.

Victoria a également admis dans le documentaire qu’elle « en voulait » à David après que des rumeurs de liaison ont déclenché un « cirque » autour de la vie du couple en 2003. Deux femmes se sont manifestées, affirmant qu’elles avaient eu des relations intimes avec le joueur du Real Madrid de l’époque.

« C’était la période la plus malheureuse que j’aie jamais connue de toute ma vie », a déclaré Victoria lors du documentaire, qui s’est incliné mercredi.

Cette année-là, les Beckham vivaient séparément, Victoria et les enfants résidant au Royaume-Uni tandis que David vivait en Espagne avec son équipe après son départ de Manchester United. Ni Victoria ni David ne mentionnent les noms des femmes, mais ils semblent parler des liaisons présumées tandis que les gros titres de l’époque sont diffusés à l’écran.

« C’était la période la plus difficile, parce que c’était comme si le monde était contre nous », a déclaré Victoria. « Voici le problème : nous étions les uns contre les autres, si je suis tout à fait honnête. Vous savez, jusqu’à Madrid, parfois c’était comme si nous étions contre tout le monde, mais nous étions ensemble, nous étions connectés, nous nous étions », elle a expliqué.

David a toujours nié l’infidélité.

« Au cours des derniers mois, j’ai pris l’habitude de lire des histoires de plus en plus ridicules sur ma vie privée », a-t-il déclaré dans un communiqué publié à l’époque. « La simple vérité est que je suis très heureux en mariage. J’ai une femme merveilleuse et deux enfants très spéciaux. Aucun tiers ne peut rien faire pour changer ces faits. »

