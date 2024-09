David Beckham déclare que le documentaire Netflix l’a rendu « nerveux » avec Victoria

David Beckham a parlé du processus de réalisation de son documentaire « Beckham », récompensé par un Emmy Award, affirmant que l’idée de ce projet le rendait « nerveux ».

« Cela m’a inquiété et m’a rendu nerveux, tout comme Victoria », a déclaré Beckham à propos du documentaire en quatre parties, sorti sur la plateforme de streaming l’année dernière et qui est rapidement devenu un succès. « J’ai détesté presque chaque moment de son tournage… c’était très difficile. »

« Il m’a fallu beaucoup de temps pour accepter le fait que j’allais réussir, mais il y avait plusieurs raisons pour lesquelles nous voulions y arriver », a-t-il poursuivi. « Lorsque j’ai pris ma retraite, je n’étais pas prêt à parler de ma carrière et de ce qui s’était passé. C’est pendant la pandémie que les documentaires ont vraiment explosé et que j’approchais du dixième anniversaire de ma retraite du football. »

« Même si les gens pensent tout savoir sur nous, ce n’est pas vraiment le cas et nous ne laissons pas vraiment les portes de notre maison s’ouvrir, mais je savais que c’était le bon moment pour raconter l’histoire. »

Beckham s’exprimait lors de la conférence de la Royal Television Society à Londres mardi après-midi, où le public était principalement composé de producteurs, de commissaires et d’autres professionnels de l’industrie de la télévision.

L’ancien capitaine de l’équipe d’Angleterre de football s’est lancé dans la production ces dernières années, avec le lancement de sa société Studio 99, qui a produit « Beckham ». Le mur en quatre parties a donné aux spectateurs un accès sans précédent aux archives personnelles du footballeur ainsi qu’à des interviews avec lui, ses amis et sa famille. Une scène, dans laquelle il taquine sa femme Victoria Beckham sur le fait qu’elle soit ou non de la « classe ouvrière », est devenue virale.

L’un des prochains projets de la société est un documentaire encore sans titre consacré à Victoria pour Netflix.

Une fois qu’il a décidé de réaliser le documentaire, « il a fallu un certain temps pour trouver le bon réalisateur », a déclaré Beckham à propos du projet. Finalement, il a choisi Fisher Stevens, le réalisateur de « The Cove » (et acteur de « Succession »). L’année dernière, Stevens a déclaré Variété c’est Leonardo DiCaprio qui l’a recommandé pour le poste.

« Quand j’ai rencontré Fisher, j’ai su que c’était l’homme qui me mettrait vraiment mal à l’aise et je savais que je devais me sentir mal à l’aise pour faire le documentaire que nous avons fait », a déclaré Beckham.

Bien que certains aient critiqué le documentaire – qui n’a pas explicitement abordé la rumeur de liaison de la star du football avec son ancienne assistante Rebecca Loos – pour ne pas être suffisamment objectif, étant donné que Beckham en était le producteur exécutif, l’ancien athlète affirme que Stevens a eu carte blanche pour couvrir ce qu’il voulait.

« Tout au long du documentaire, dès le premier jour, j’ai dit : « Je ne veux rien voir avant la sortie » », a-t-il déclaré à propos de son influence sur le contenu du documentaire. « Je n’ai pas fait le montage, je n’ai vu aucune coupure, je voulais laisser Fisher avoir le contrôle. Il a fallu beaucoup de persuasion pour le convaincre. »

En fin de compte, Beckham a déclaré que Victoria et lui « ont adoré le résultat » — ce qui explique sans doute pourquoi ils reviennent tous les deux pour réaliser le documentaire sur Victoria.

« Je suis vraiment ravi de cette nouvelle car c’est une femme incroyable », a déclaré Beckham à propos de sa femme. « C’est une personne forte, motivée et passionnée qui est passée du statut de Spice Girl à celui de personne respectée dans cette industrie, c’est très difficile. Elle a travaillé dur pendant 18, 19 ans pour son entreprise et soudain, elle rencontre le succès qu’elle mérite. »

« Les gens vont voir sa personnalité et son éthique de travail », a-t-il ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé si, en tant que producteur exécutif du documentaire, il avait l’intention de donner des notes à Victoria, Beckham a éclaté de rire. « Connaissez-vous ma femme ? », a-t-il demandé avant de marmonner en plaisantant : « Donnez des notes à ma femme… »

« Je suis très excité de lui donner des notes », a-t-il plaisanté.

Le Studio 99, dirigé par Nicola Howson et David Gardner, collègues de longue date de Beckham, a également produit un certain nombre de documentaires sportifs, notamment « Fever Pitch: The Battle for the Premier League » sur Paramount+ et le documentaire sur le snooker « Ronnie O’Sullivan: The Edge of Everything ».

Il a également produit la série Disney+ « Save Our Squad », qui a vu Beckham revenir dans l’est de Londres pour encadrer de jeunes joueurs de football.

« Nous avons fait tellement de choses et créé tellement de spectacles différents », a déclaré Beckham à propos de la société. « Certains font plus parler d’eux que d’autres, mais ils ont tous une signification pour nous. »

Parmi les autres intervenants à la conférence de la Royal Television Society, organisée cette année par Netflix, figurent la secrétaire à la Culture Lisa Nandy, le patron de la BBC Tim Davie, le créateur de « Peaky Blinders » Steven Knight et le co-PDG de Netflix Ted Sarandos.