David Beckham critiqué pour sa vidéo de relations publiques faisant l’éloge du Qatar “parfait”

Jeudi, des militants des droits de l’homme ont critiqué David Beckham pour avoir mené une campagne publicitaire sur papier glacé louant le Qatar, hôte de la Coupe du monde, comme “la perfection”, malgré les inquiétudes concernant son bilan en matière de droits.

L’ancienne star de Manchester United, du Real Madrid et de l’Angleterre est apparue dans une série de vidéos publiées sur le site Web de Qatar Tourism où il goûte à l’art et à la nourriture locaux et visite un camp dans le désert, s’exclamant : “C’est la perfection pour moi !”

ASIA CUP 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

Le responsable des campagnes prioritaires d’Amnesty International UK, Felix Jakens, a déclaré que les publicités n’étaient “que la dernière vidéo brillante et positive sur le Qatar sur laquelle David Beckham a mis son visage”.

L’observateur des droits basé à Londres a reproché à Beckham de n’avoir “fait aucune mention du bilan épouvantable du pays en matière de droits de l’homme”.

Qatar Tourism lance une campagne de marketing mettant en vedette #David Beckham#Qatar pic.twitter.com/eFmNMXMp90 — La péninsule du Qatar (@PeninsulaQatar) 27 août 2022

La campagne vidéo montre Beckham disant que l’État arabe “est vraiment un endroit incroyable pour passer quelques jours en escale”.

“J’ai hâte de ramener mes enfants”, ajoute-t-il.

Beckham a signé l’année dernière un accord d’une valeur de 150 millions de livres sterling (172 millions de dollars) pour promouvoir l’État du Golfe riche en gaz, qui accueille la Coupe du monde de cette année. Il a été nommé ambassadeur culturel.

Jakens a exhorté Beckham à utiliser son “profil unique” pour mettre en évidence les “terribles abus” auxquels des dizaines de milliers de travailleurs migrants ont été confrontés alors qu’ils travaillaient sur des sites de la Coupe du monde de plusieurs milliards de dollars.

Plus tôt cette année, Amnesty a exigé que l’instance dirigeante du football mondial, la FIFA, mette en place un fonds de 440 millions de dollars pour les travailleurs « maltraités » au Qatar.

L’État arabe a fait face à des accusations de sous-déclaration des décès et des blessures parmi les travailleurs ainsi qu’à des plaintes pour salaires impayés.

On s’interroge également sur son respect des droits des femmes et de la communauté LGBTQ.

Le petit État aux dirigeants musulmans conservateurs est sous le feu des projecteurs depuis qu’il a remporté la Coupe du monde en 2010.

Les critiques disent que les progrès du Qatar au cours de la dernière décennie ont été mitigés et que davantage de pression doit être exercée sur le pays et la FIFA avant que le premier ballon ne soit lancé dans le tournoi des 32 nations le 20 novembre.

Le Qatar réfute le nombre de décès de travailleurs migrants rapporté par certains médias internationaux et affirme avoir introduit une série de réformes de sa réglementation en matière d’emploi depuis sa sélection pour accueillir la Coupe du monde.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici