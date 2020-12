La nouvelle publicité de sensibilisation au paludisme de David Beckham le voit vieillir plusieurs décennies.

L’as du foot, 45 ans, regarde autour de 70 dans l’annonce après une falsification numérique.

Il a filmé la courte publicité de la campagne Malaria Must Die, So Millions Can Live, une cause qui tient à cœur à David.

Dans le clip, la version aux cheveux argentés et barbu de David dit à des foules applaudissant qu’ils ont finalement vaincu le paludisme en 2050.

Il revient au présent, avec les Beck actuels, donnant des statistiques qui donnent à réfléchir sur la maladie mortelle.

«En ce moment, le combat est plus dur que jamais», nous dit David, «et en tant que père, cela me brise le cœur qu’un enfant meurt toutes les deux minutes du paludisme.







«Un avenir sans cette maladie est possible de notre vivant. Nous devons nous unir et dire à nos dirigeants que nous ne nous arrêterons pas tant que le travail ne sera pas terminé.

« Rejoignez-moi et partagez pour déclarer que le paludisme et partagez pour déclarer que le paludisme doit mourir, pour que des millions de personnes puissent vivre. »

David a également participé à Malaria No More, un membre fondateur de son conseil de direction.

Il a déclaré: «Je travaille avec Malaria No More UK depuis 2009, soutenant des campagnes et aidant à faire la lumière sur le défi.







«Leurs campagnes utilisent toujours une grande créativité et innovation pour attirer l’attention sur le problème et je suis également ravi d’avoir rencontré certaines des personnes inspirantes qui travaillent si dur pour mettre fin à cette maladie.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) confirme les chiffres de Becks sur la mortalité infantile due à la maladie, affirmant que la plupart de ces décès surviennent en Afrique.

250 000 enfants meurent chaque année du paludisme sur le continent.







Et la pandémie de Covid a vu un revers dans la lutte contre elle, un porte-parole de l’OMS déclarant: «L’émergence de Covid-19 a montré au monde à quel point nos systèmes de santé sont critiques.

«Il est crucial que 2021 voit le monde se remettre sur la bonne voie pour atteindre les objectifs existants de réduction du paludisme alors que nous traversons la pandémie.

« En investissant dans l’élimination du paludisme, nous sauverons non seulement des vies qui seraient autrement perdues à cause de cette maladie mortelle; nous protégerons également les systèmes de santé actuels du double fardeau du paludisme et d’autres maladies comme Covid-19. »