David Beckham aborde le Buzz Cut de 2000 dans de nouvelles docu-séries – Hollywood Life

Crédit d’image : Anthony Harvey/Shutterstock

David Beckham48 ans, a abordé le fameux buzz cut qu’il arborait en 2000, dans le troisième épisode de la nouvelle docusérie Netflix, Beckhamselon PERSONNES. Le champion de football, qui avait auparavant des cheveux blonds plus longs, a révélé ce qui s’est passé dans les coulisses lorsqu’il a décidé de se couper les cheveux et d’adopter ce nouveau style, qui a fini par devenir emblématique.

« À l’époque, j’avais un coiffeur qui s’appelait Tyler. Je lui ai dit : « Je vais me couper les cheveux » et il m’a dit : « Tu es sûr ? Tu veux vraiment faire ça ?’ », a expliqué David dans l’épisode.

Il a en outre expliqué que l’entraîneur de Manchester United, Sir Alex Ferguson l’a confronté au sujet du changement de coiffure avant leur match contre Leicester City en mars 2000. « Et [Alex] Il a dit : « David, enlève la casquette. » Et j’ai dit : « Non » », a-t-il déclaré.

« Entêtement », se souvient également Alex. «Et puis j’ai dit: ‘Oh bien.’»

David a lancé le nouveau buzz cut sur le terrain pendant un match, et cela a choqué de nombreux commentateurs et téléspectateurs. Malgré l’importance accordée à l’athlète, il a admis que « l’attention » n’était pas la raison pour laquelle il avait fait ce changement. « Je ne l’ai jamais fait pour attirer l’attention. Je ne suis pas cette personne », a-t-il déclaré.

Les docu-séries sont également revenues sur l’engouement suscité par le buzz cut auprès des fans de David à l’époque. « Quand David Beckham s’est rasé la tête, j’ai honnêtement pensé qu’un membre de ma famille était mort. Parce que mon téléphone a sonné », a déclaré James Clarke, a déclaré un paparazzi de Manchester. « La panique dans les voix des gens à propos de cela… Nous n’avons pas encore documenté cela. »

Il a ajouté que la nouvelle coupe est devenue un énorme moment de la culture pop et a donné envie à de nombreux jeunes fans de David de se couper les cheveux comme lui. « Littéralement les enfants, je veux être David Beckham, je veux me raser la tête. Et les écoles devaient inscrire « Pas de rasage de tête » », a-t-il déclaré.

la femme de David, Victoria Beckham, a également parlé du moment mémorable de la série, qui donne un aperçu en profondeur de sa vie au fil des années. L’ancienne Spice Girl a admis que lorsque son mari s’est rasé la tête, il a commencé à « passer d’un garçon à un homme » et cela a sûrement accru sa confiance. « Et c’est tout à fait naturel que vous commenciez à fléchir vos muscles, n’est-ce pas ? Et tous les enfants ne se rebellent-ils pas contre leurs parents ? », a-t-elle déclaré.