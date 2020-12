David Beckham a été numériquement vieilli pour avoir l’air de 70 ans dans une nouvelle campagne obsédante appelant à l’action contre le paludisme.

L’ancien footballeur professionnel, 45 ans, était méconnaissable car il a reçu des cheveux grisonnants, des taches de vieillesse et des rides lors de la campagne Malaria Must Die, So Millions Can Live mercredi, qui le voit voyager dans le futur pour assister à la fin de la maladie.

Montrant un plan avant-après du processus de vieillissement numérique, le clip présentait David dans un futur imaginaire où le paludisme avait été éradiqué en déclarant que « notre monde a changé » en conséquence.

Changements: David Beckham était numériquement âgé de 70 ans alors qu’il appelait à l’action pour aider à prévenir les décès causés par le paludisme dans une nouvelle campagne publiée mercredi

En plus d’être âgé, les tatouages ​​de David semblaient fanés alors qu’il se faisait face dans une photo côte à côte pour la campagne vidéo.

David a déclaré à propos de l’organisme de bienfaisance: «La lutte contre le paludisme est une cause qui me tient à cœur car la maladie reste un énorme tueur d’enfants et nous avons la possibilité de changer cela de notre vivant.

«Je travaille avec Malaria No More UK depuis 2009, soutenant des campagnes et aidant à mettre en lumière le défi.

« Leurs campagnes utilisent toujours une grande créativité et innovation pour attirer l’attention sur le problème et je suis également ravi d’avoir rencontré certaines des personnes inspirantes qui travaillent si dur pour mettre fin à cette maladie. »

Appel à l'action:

La vidéo de la campagne montrait également David posant dans une pièce verte alors qu’il était en train de vieillir numériquement.

Le paludisme est une maladie tropicale mortelle transmise par les moustiques.

C’est l’un des plus grands tueurs du monde, réclamant la vie d’un enfant toutes les deux minutes, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

La plupart de ces décès surviennent en Afrique, où 250 000 jeunes meurent chaque année de la maladie.

Bonne cause: David est un membre fondateur du conseil de direction de Malaria No More UK, qui dirige également la campagne (photo sur une photo promotionnelle de l’organisme de bienfaisance)

Le paludisme est causé par un parasite appelé Plasmodium, dont cinq causent le paludisme.

Le parasite Plasmodium est principalement propagé par les moustiques femelles Anopheles.

Lorsqu’un moustique infecté pique une personne, le parasite pénètre dans sa circulation sanguine.

David est un membre fondateur du conseil de direction de Malaria No More UK, qui dirige également la campagne.

Parlant de la campagne, le Dr Pedro Alonso, directeur du programme mondial de lutte contre le paludisme de l’Organisation mondiale de la santé, a déclaré: «L’émergence du Covid-19 a montré au monde à quel point nos systèmes de santé sont critiques.

« Il est crucial que 2021 voit le monde se remettre sur la bonne voie pour atteindre les objectifs existants de réduction du paludisme à mesure que nous traversons la pandémie.

«En investissant dans l’élimination du paludisme, nous ne sauverons pas seulement des vies qui seraient autrement perdues à cause de cette maladie mortelle; nous protégerons également les systèmes de santé actuels du double fardeau du paludisme et d’autres maladies comme Covid-19. »

David n’est pas le seul visage célèbre à travailler avec les campagnes Malaria Must Die, So Millions Can Live, comme Hugh Laurie, Emeli Sande et Peter Capaldi ont également joué dans des clips précédents.

David s’est impliqué pour la première fois dans la cause lors du lancement de Malaria No More il y a plus de dix ans, lorsqu’il a joué au tennis au stade de Wembley sur la plus longue moustiquaire du monde avec Andy Murray.

