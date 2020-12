L’ancien milieu de terrain de Manchester United et du Real Madrid, âgé de 45 ans, a subi une cure de jouvence numérique qui imagine à quoi Beckham pourrait ressembler dans ses 70 ans.

Il fait partie d’une campagne de la branche britannique de l’organisation américaine à but non lucratif Malaria No More, qui affirme qu’il existe un accord entre les scientifiques selon lequel le paludisme peut être vaincu de notre vivant.

Beckham, qui a également joué pour LA Galaxy, le Paris Saint-Germain et l’AC Milan, semble avancer dans le temps dans une vidéo de campagne, qui encourage les gens à partager leur soutien sur les réseaux sociaux.

Apparaissant comme un homme plus âgé – Beckham semble avoir âgé d’environ 30 ans – il dit à un public dans le film que le monde a vaincu le paludisme – « l’ennemi le plus ancien et le plus meurtrier de l’humanité » – sous des applaudissements.